Tá pleananna leagtha amach ag Uachtarán na Rúise Vladimir Putin chun stáisiún spáis nua a thógáil le dul in ionad an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta (ISS) atá ag dul in aois faoi 2027, in ainneoin deacrachtaí le déanaí. Tagann an cinneadh toisc go bhfuil sé mar aidhm ag an Rúis láithreacht dhaonna leanúnach a choinneáil sa spás agus an t-aistriú rianúil ón ISS chuig an ardán fithiseach nua a chinntiú.

Tá cruthú stáisiún spáis Rúise nua ina phríomhthosaíocht do Roscosmos, gníomhaireacht spáis na tíre. Leag Putin béim ar an ngá atá le haistriú gan uaim, ag rá gurb é “an aidhm gan bearnaí a bheith ann, go gcoinneodh an obair suas le ídiú acmhainní an ISS.”

Cé go bhfuil fadhbanna maoinithe, scannail éillithe, agus constaicí eile tar éis cur isteach ar thionscal spáis na Rúise le blianta beaga anuas, tá Putin fós dóchasach faoin todhchaí. D’admhaigh sé timpiste mhodúil Luna-25 ar dhromchla na gealaí le linn a chéad mhisin le scór bliain, ag rá gur “eispéireas diúltach” é ach geallann sé foghlaim uaidh.

Chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin leanúnacha, d’áitigh Putin ar na húdaráis aghaidh a thabhairt ar shaincheist na dtuarastal íseal i dtionscal an spáis agus speisialtóirí eachtracha a dhreasú chun a gcuid saineolais a chur ar fáil. Spreag sé freisin rannpháirtíocht mhéadaithe gnó príobháideach chun nuálaíocht a spreagadh agus taiscéalaíocht spáis a chur chun cinn.

Bhí an ISS, a bunaíodh i 1988 trí chomhoibriú idir na Stáit Aontaithe agus an Rúis, sceidealta le díchoimisiúnú i 2024. Mar sin féin, creideann NASA gur féidir leis an stáisiún leanúint ar aghaidh ag feidhmiú go dtí 2030. Leagann fógra Putin béim ar thiomantas na Rúise do láithreacht sa spás a chothabháil agus a chinntiú go aistriú réidh go dtí an stáisiún nua.

Ceisteanna Coitianta:

C: Cén fáth go bhfuil an Rúis ag pleanáil an ISS a athsholáthar?

A: Tá sé beartaithe ag an Rúis an ISS a athsholáthar chun láithreacht leanúnach daonna a choinneáil sa spás agus aistriú gan uaim a chinntiú.

C: Cathain a bheidh stáisiún spáis nua na Rúise i bhfithis?

A: Táthar ag súil go mbeidh an chéad chuid den stáisiún spáis nua i bhfithis faoi 2027, dar leis an Uachtarán Putin.

C: Cad iad na dúshláin atá roimh thionscal spáis na Rúise?

A: Tá tionscal spáis na Rúise tar éis dul i ngleic le fadhbanna maoinithe, scannail éillithe, agus constaicí le déanaí, mar shampla timpiste modúl Luna-25.

C: Cá fhad a leanfaidh an ISS ag feidhmiú?

A: Cé go raibh sé sceidealta ar dtús le haghaidh díchoimisiúnaithe in 2024, measann NASA gur féidir leis an ISS leanúint ar aghaidh ag feidhmiú go dtí 2030.