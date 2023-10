Fógraíonn Putin Pleananna le haghaidh Stáisiún Fithiseach Nua na Rúise faoi 2027

Nocht an tUachtarán Vladimir Putin Déardaoin go bhfuil an Rúis leagtha chun an chéad deighleog dá stáisiún fithiseach nua a sheoladh faoi 2027. Tá sé mar aidhm ag an stáisiún nua, a mheasann Moscó an dul chun cinn nádúrtha i dtaiscéalaíocht spáis tar éis an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta (ISS), ionchorprú eolaíoch chun cinn. agus dul chun cinn teicneolaíochta chun cuspóirí amach anseo a bhaint amach. In ainneoin bac i mí Lúnasa leis an gcéad ghealach ag an Rúis le 47 bliain, dhearbhaigh Putin a thiomantas don chlár gealaí agus leag sé béim ar a thábhachtaí atá sé fanacht ar an mbóthar le forbairt na heitilte spáis le foireann.

Agus rannpháirtíocht na Rúise san ISS á leathnú go dtí 2028 mar bheart sealadach, d’admhaigh Putin go n-ídíonn an ISS atá ag dul in aois a chuid acmhainní ar deireadh. Chuir sé béim ar a riachtanaí atá sé ní amháin teascán nua a bheith ann ach stáisiún iomlán a bheith i bhfeidhm nuair nach bhfuil an ISS inmharthana a thuilleadh. Chuir Putin imní in iúl go bhféadfadh titim ar gcúl i dtaiscéalaíocht spáis damáiste a dhéanamh do chlár na Rúise mura ndéantar dul chun cinn go pras ar fhorbairt an stáisiúin nua.

Thacaigh Yuri Borisov, ceann gníomhaireacht spáis na Rúise, Roscosmos, le cinneadh Putin, ag cur béime ar an tábhacht a bhaineann le cumas na Rúise a chothabháil in eitilt spáis le foireann. Leag Borisov béim ar an bpráinn atá le hobair mhórscála a thosú ar stáisiún fithiseach na Rúise faoi 2024 chun bearnaí a d’fhéadfadh a bheith ann sa chumas a sheachaint mar gheall ar dhul i léig an ISS sula mbeidh stáisiún na Rúise réidh.

Agus é ag tabhairt aghaidh ar an teip le déanaí ar cheird Luna-25 i mí Lúnasa, dhearbhaigh Putin go leanfadh an clár gealaí agus go bhfoghlaimeodh sé ó na botúin, ag rá, “Is botúin iad botúin. Is mór an náire dúinn go léir. Is taiscéalaíocht spáis é seo, agus tuigeann gach duine é sin. Is taithí í ar féidir linn a úsáid sa todhchaí.” Mhol Borisov go bhféadfaí an chéad seoladh gealaí eile a chur ar aghaidh go dtí 2026 ón dáta a beartaíodh ar dtús in 2027.

Le tiomantas athnuaite na Rúise don taiscéalaíocht spáis, geallann todhchaí misin spáis na Rúise éachtaí agus forbairtí úrnua maidir le heolas eolaíoch a shaothrú thar ár bplainéad.

Cathain a bheidh an chéad chuid de stáisiún fithiseach nua na Rúise ag feidhmiú?

Dúirt an tUachtarán Putin gur cheart an chéad chuid de stáisiún fithiseach nua na Rúise a chur i bhfeidhm faoi 2027.

Cad iad na cúiseanna atá taobh thiar de chinneadh na Rúise stáisiún fithiseach nua a chruthú?

Tá sé mar aidhm ag an Rúis a chinntiú go leanfar lena cumas eitilte spáis le foireann de réir mar a laghdaítear acmhainní an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta (ISS). Trí stáisiún nua a thógáil ligfidh an Rúis fanacht ar thús cadhnaíochta na taiscéalaíochta spáis.

Cad a tharla don chéad ghrianghraf sa Rúis le 47 bliain?

Tharla tubaistí teicniúla sa chéad ghrianghraf sa Rúis le 47 bliain, an cheird Luna-25, rud a d’fhág gur tuirlingt tuirlingthe ar chuaille theas na gealaí i mí Lúnasa. In ainneoin an chúlaithe seo, chuir Putin in iúl go raibh sé tiomanta leanúint den chlár gealaí agus úsáid a bhaint as an taithí a fuarthas le haghaidh misin amach anseo.

Cad é an t-amlíne do chlár gealaí na Rúise?

Mhol Putin an fhéidearthacht an chéad seoladh gealaí eile a chur ar aghaidh go 2026, bliain níos luaithe ná an dáta pleanáilte roimhe seo de 2027. Tá sé mar aidhm ag an gcoigeartú seo dul chun cinn sa chlár gealaí a luathú.