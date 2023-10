Socraíonn an tUachtarán Putin Sprioc don Stáisiún Fithiseach Nua sa Rúis faoi 2027

Nocht an tUachtarán Vladimir Putin Déardaoin go bhfuil sé mar aidhm ag an Rúis an chéad chuid dá stáisiún fithiseach nua a bheith ag feidhmiú faoi 2027. Léiríonn an tionscadal uaillmhianach seo, a fheictear mar chomharba nádúrtha ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta (ISS) atá ag dul in aois, tiomantas na Rúise chun taiscéalaíocht spáis a chur chun cinn. In ainneoin deacrachtaí a bheith ann, lena n-áirítear misean na gealaí ar theip air i mí Lúnasa, d’aibhsigh Putin go leanfaidh an Rúis lena clár gealaí.

Féachann Putin ar an gcinneadh chun rannpháirtíocht na Rúise san ISS a leathnú go dtí 2028 mar chinneadh sealadach, rud a thugann le fios go bhfuil sé meáite ar athsholáthar cuimsitheach a fhorbairt. “De réir mar a théann acmhainní an Stáisiúin Spáis Idirnáisiúnta i bhfeidhm, ní mór dúinn ní hamháin deighleog amháin, ach an stáisiún iomlán a chur i seirbhís,” a dúirt Putin. Tá forbairt stáisiún fithiseach nua na Rúise ríthábhachtach chun cosc ​​a chur ar an Rúis titim taobh thiar den eitilt spáis le foireann.

Thacaigh Yuri Borisov, ceannaire gníomhaireacht spáis na Rúise Roscosmos, le seasamh Putin, ag cur béime ar an tábhacht a bhaineann le cumas na Rúise a chothabháil i misin spáis le foireann. Chuir Borisov béim ar, gan tús a chur le hobair mhórscála ar stáisiún fithiseach na Rúise faoi 2024, go bhféadfadh go gcaillfidh an Rúis a cumas mar gheall ar dheireadh an ISS atá le teacht.

In ainneoin na tubaiste teicniúil ba chúis leis an cheardaíocht Luna-25 tuairteála ar cuaille theas na gealaí i mí Lúnasa, dhearbhaigh Putin go mbeidh an clár gealaí leanúnach. Agus na botúin a rinneadh á n-aithint aige, leag Putin béim ar an taithí luachmhar a fuarthas ó na deacrachtaí sin, ag cinntiú go mbeidh siad mar bhonn eolais d’iarrachtaí amach anseo. Thug Borisov le fios fiú go bhféadfaí an chéad seoladh gealaí eile a chur ar aghaidh go dtí 2026.

Léiríonn pleananna uaillmhianacha na Rúise do stáisiún fithiseach nua a diongbháilteacht fanacht ar thús cadhnaíochta na taiscéalaíochta spáis. Trí leas a bhaint as an dul chun cinn is déanaí san eolaíocht agus sa teicneolaíocht, tá sé mar aidhm ag an Rúis stáisiún a chruthú a bheidh in ann ní amháin cúraimí reatha a chomhlíonadh ach a bheidh inniúil ar dhúshláin amach anseo a ghlacadh.

