Misean Psyche: Iniúchadh ar astaróideach atá saibhir i miotail

Tá sé mar aidhm ag misean Psyche, atá le seoladh ar 5 Deireadh Fómhair, 2023, iniúchadh a dhéanamh ar an astaróideach Psyche, a shnámhann sa chrios astaróideach idir Mars agus Iúpatar. Cuireann an t-astaróideach spéis ar leith ag eolaithe mar go gcreideann cuid acu go bhféadfadh sé a bheith ina iarsmaí de chroí-saibhir iarainn an phláinéid ar theip air, agus b’fhéidir gur fiú $10,000 cuadrilliún ollmhór é. Mar sin féin, tá tuairimíocht ann go bhféadfadh Psyche a bheith ina “charn brablach” seachas ina astaróideach miotail soladach.

Faoi stiúir Ollscoil Stáit Arizona, seolfaidh an misean spásárthach chun Psyche a fhithisiú ar feadh trí bliana, agus tá súil ag eolaithe le linn tuilleadh faisnéise a fháil faoi bhunús an astaróideach agus a thopagrafaíocht. Tá sé mar aidhm acu freisin aois a dhromchla a chinneadh, rud a d'fhéadfadh léargas a thabhairt ar chomhdhéanamh taobh istigh pláinéid talún cosúil leis an Domhan.

Cé go bhfuil sé deacair luach rudaí spáis a mheas, rinneadh luacháil ar na hacmhainní miotail a d'fhéadfadh a bheith ann i Psyche ag méid réalteolaíoch. Mar sin féin, soiléiríonn NASA nach mbaineann an misean le mianadóireacht an astaróideach, ach staidéar a dhéanamh air chun níos mó a fhoghlaim faoi asteroids agus foirmiú pláinéid trastíre.

Tá Psyche, a ainmníodh i ndiaidh bandia Gréagach an anama, thart ar 140 míle ar trastomhas agus tá achar dromchla de thart ar 64,000 míle cearnach aige. Léiríonn meastacháin dlúis reatha go bhfuil an astaróideach idir 30 agus 60% miotail de réir toirte, rud a thugann le tuiscint go bhféadfaí a chomhdhéanamh a scaradh isteach i gcroí iarainn agus i maintlín creagach mar gheall ar imbhualadh san am atá caite.

Beidh trí phríomhuirlis ar iompar ag an spásárthach chun Psyche a imscrúdú: íomháóir ilspeictreach, speictriméadar gáma-gha agus neodrón, agus maighnéadiméadar. Déanfaidh na hionstraimí sin íomhánna a ghabháil, comhdhéanamh eiliminteach a thomhas, agus seiceáil le haghaidh aon réimse maighnéadach atá fágtha, faoi seach.

Ina theannta sin, úsáidfidh spásárthach Psyche córas teileachumarsáide raidió X-bhanna chun domhantarraingthe agus struchtúr an astaróideach a mhapáil. Áirítear leis an misean eitilt de Mars i mBealtaine 2026 le haghaidh cúnaimh dhomhantarraingthe roimh dhul isteach i bhfithis timpeall na Síce.

Mar fhocal scoir, is céim shuntasach é misean Psyche inár dtuiscint ar asteroids agus ar fhoirmiú pláinéid trastíre. Trí staidéar a dhéanamh ar an astaróideach atá saibhir i miotail, tá súil ag eolaithe léargais luachmhara a fháil ar chomhdhéanamh agus ar stair na gcorp neamhaí inár gcóras gréine.

