Bhí Daoine Luatha ag Tógáil Struchtúir as Adhmad Breis is 476,000 Bliain ó shin, a Nochtann an Staidéar

D'aimsigh seandálaithe ó Ollscoil Learpholl agus Ollscoil Aberystwyth fianaise a thaispeánann go raibh daoine ag tógáil struchtúir as adhmad i bhfad níos luaithe ná mar a measadh roimhe seo. D'aimsigh na taighdeoirí adhmad dea-chaomhnaithe ar shuíomh i bhFál Kalambo, sa tSaimbia, a mheastar a bheith 476,000 bliain d'aois ar a laghad agus a thagann roimh éabhlóid homo sapiens.

Tá an t-aimsiú suntasach mar go dtugann sé an fhianaise is luaithe go bhfuil daoine ag cruthú logaí d'aon ghnó chun luí le chéile. Tugann marcanna gearrtha uirlisí cloiche ar an adhmad le fios gur mhúnlaigh agus cheangail daoine luatha dhá lomán mór, b’fhéidir mar bhunsraith d’ardán nó mar chuid d’áitreabh. Tugann sé seo dúshlán don nóisean roimhe seo nach raibh i ndaoine fánaíochta amháin sa Chlochaois.

Ag baint úsáide as teicníochtaí dhátú luminescence, chinn saineolaithe in Ollscoil Aberystwyth aois na bhfionnachtana trí scrúdú a dhéanamh ar an uair dheireanach a nochtadh mianraí sa ghaineamh mórthimpeall do sholas na gréine. Cuireann sé seo ar chumas taighdeoirí tuiscint níos cuimsithí a chur le chéile ar éabhlóid an duine agus ar an gcaoi ar fhorbair an teicneolaíocht le linn na Cloicheaoise.

Na taighdeoirí atá páirteach sa tionscadal Deep Roots Of Humanity, a dhéanann iniúchadh ar fhorbairt na teicneolaíochta daonna sa Chlochaois, arna mhaoiniú ag an gComhairle um Thaighde Ealaíon agus Daonnachtaí na Ríochta Aontaithe. Chomhoibrigh an tionscadal le Coimisiún Caomhnaithe Oidhreachta Náisiúnta na Saimbia, Músaem Livingstone, Músaem Moto Moto, agus an Ard-Mhúsaem, Lusaka.

Thug an tOllamh Larry Barham, ó Ollscoil Learpholl, faoi deara go dtugann an fhionnachtain seo dúshlán do na toimhdí a bhí ann roimhe seo faoinár sinsear luath. Dúirt sé, “D’athraigh siad a dtimpeallacht chun an saol a dhéanamh níos éasca, fiú mura ndearnadh é ach trí ardán a dhéanamh chun suí air cois na habhann chun a gcuid oibre laethúla a dhéanamh. Bhí na daoine seo níos cosúla linne ná mar a cheapamar.”

Táthar ag súil go mbeidh fionnachtana spreagúla breise mar thoradh ar an tochailt ag Kalambo Falls, suíomh eisceachtúil agus sócmhainn shuntasach oidhreachta don tSaimbia, agus an tionscadal ag leanúint lena chuid oibre.