An Fhianaise is luaithe ar Struchtúir Adhmaid a Chruthaigh Daoine Luatha Aimsíodh sa tSaimbia

Tá fionnachtain iontach déanta ag eolaithe ó Ollscoil Learpholl agus Ollscoil Aberystwyth ag Kalambo Falls sa tSaimbia. De réir a gcuid staidéir a foilsíodh san iris Nature, tá na taighdeoirí tar éis adhmad dea-chaomhnaithe a aimsiú a chreidtear a bheith 476,000 bliain d'aois ar a laghad, roimh éabhlóid Homo sapiens. Taispeánann an t-adhmad marcálacha gearrtha uirlisí cloiche, rud a thugann le fios gur mhúnlaigh daoine luatha d'aon ghnó agus gur cheangail siad dhá lomán mór chun struchtúr a thógáil, ardán nó cuid d'áitreabh b'fhéidir.

Léiríonn an toradh seo ó Kalambo Falls an fhianaise is luaithe sa domhan go bhfuil daoine ag cruthú logaí d’aon ghnó chun luí le chéile. Tugann na teicníochtaí casta adhmadóireachta seo dúshlán don chreideamh a bhí i réim go raibh daoine ón gClochaois fánach go hiomlán. Dúirt an tOllamh Larry Barham ó Ollscoil Learpholl gur athraigh an fhionnachtain seo ár dtuiscint ar ár sinsear luath. Leag sé béim nach daoine primitive amháin a bhí sna daoine seo, ach gur bhain siad úsáid as a gcuid faisnéise, samhlaíochta agus scileanna chun rud éigin nuálaíoch gan fasach a chruthú.

Socraíodh aois na ndéantúsán adhmaid seo trí úsáid a bhaint as teicnící dhátú luminescence, a dhéanann measúnú ar an uair dheireanach a nochtadh mianraí sa ghaineamh máguaird do sholas na gréine. Ligeann dátú luminescence do thaighdeoirí torthaí ó thréimhsí i bhfad níos luaithe a dhátú agus pictiúr níos soiléire a thabhairt le chéile ar éabhlóid an duine. Tochlaíodh suíomh na bhFál Kalambo sna 1960idí, ach ní raibh aon amhras faoi aois an adhmaid go dtí seo.

Tugann an taighde, mar chuid den tionscadal Deep Roots Of Humanity, solas ar fhorbairt na teicneolaíochta daonna le linn na Cloicheaoise. Bhain an tionscadal, arna mhaoiniú ag Comhairle Taighde na nEalaíon agus na nDaonnachtaí sa Ríocht Aontaithe, le comhoibriú leis an gCoimisiún um Chaomhnú Oidhreachta Náisiúnta, Músaem Livingstone, Músaem Moto Moto, agus an Ard-Mhúsaem, Lusaka sa tSaimbia. Chuir an tOllamh Barham sceitimíní in iúl maidir le fionnachtana amach anseo ag suíomh Kalambo Falls, ag cur béime ar a thábhacht mar shócmhainn oidhreachta urghnách don tSaimbia.

Tugann an taighde ceannródaíoch seo aird ar chruthaitheacht agus ar intleacht iontach ár sinsear daonna ársa, rud a thugann le fios go raibh siad i bhfad níos sofaisticiúla ná mar a ceapadh roimhe seo.

Foinsí:

- Ollscoil Learpholl

– Dúlra (Irisleabhar)