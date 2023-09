Scrúdú a dhéanamh ar Shreafaí Plasma Te Neamhchoitianta san Atmaisféar Uachtarach

In aice le cuaillí an Domhain, is radharc coitianta é aurorae, a thaispeánann taispeántais solais ildaite san atmaisféar uachtarach de bharr an idirghníomhaíocht idir an ghaoth gréine agus maighnéadasféar an phláinéid. Mar sin féin, níos gaire don mheánchiorcal, is féidir le feiniméan atmaisféarach éagsúla a bheith ann: drifts ian subauoral (SAID).

Baineann imeachtaí SONRAITHE le sreabhadh tapa, siar an phlasma te tríd an ianaisféar. Bhí baint ag na teagmhais seo le struchtúir infheicthe sa spéir, mar stuanna dearga úiréaracha (SAR) agus feabhsú treoluas astaíochta teirmeach láidir (STEVE). De ghnáth, tarlaíonn imeachtaí SAID idir dusk agus meán oíche, ach tá cásanna de shreabha SAID braitheadh ​​​​tar éis meán oíche.

I staidéar le déanaí a foilsíodh in Journal of Geophysical Research: Space Physics, dhírigh na taighdeoirí ar 15 imeacht SAAID i ndiaidh meán oíche a braitheadh ​​in aice le Meiriceá Theas in 2013. Trí anailís a dhéanamh ar shonraí ó fhoinsí éagsúla, lena n-áirítear cláir satailíte agus bearta gníomhaíochta auroral, rinne siad imscrúdú ar na saintréithe agus foirmiú na n-imeachtaí neamhchoitianta seo.

Fuair ​​​​na taighdeoirí amach go bhfuil na himeachtaí SAID i ndiaidh meán oíche, cosúil le himeachtaí réamh-oíche, mar thoradh ar an idirghníomhaíocht chasta idir coinníollacha ianosféaracha agus dinimic geomagnetic. Áirítear leis an idirghníomhú réimsí leictreacha a fhoirmiú agus idirghníomhaíochtaí tonncháithníní, a fheidhmíonn mar fhoinsí teasa logánta.

Cuireann na torthaí seo leis an tuiscint ar dhinimic plasma san atmaisféar uachtarach agus a n-acmhainneacht cur isteach ar chomharthaí radair do rianú satailíte agus feidhmeanna ríthábhachtacha eile. D’fhéadfadh tuilleadh taighde sa réimse seo léargais luachmhara a sholáthar ar an gcaoi ar féidir le himeachtaí SONRAÍ agus na feiniméin a bhaineann leo dul i bhfeidhm ar atmaisféar an Domhain.

