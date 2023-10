Scáthán Bunscoile do Theileascóp Ollmhór Magellan gar do Chríochnú

Táthar le tógáil ar an seachtú agus ar an mír dheiridh de phríomhmhír scátháin don Teileascóp Ollmhór Magellan (GMT), rud a thabharfaidh an tionscadal níos gaire don chríochnú. Beidh an scáthán, atá 27.5 troigh ar trastomhas agus ag seasamh dhá scéal ar airde, faoi phróiseas fuaraithe thar na trí mhí atá romhainn sula n-ullmhófar é don teileascóp. Soláthróidh an próiseas monaraithe ceithre bliana seo don GMT an líon is gá de chodanna scátháin chun a dhromchla bailithe solais 4,155 troigh cearnach a chríochnú, rud a fhágann gurb é an optaic is mó agus is dúshlánaí a táirgeadh riamh ar domhan.

Beidh an Teileascóp Ollmhór Magellan ar an gcéad teileascóp fíor-mhór a chríochnófar a phríomh-eagar scátháin. Agus a chumhacht bailithe solais, éifeachtúlacht agus réiteach íomhá, meastar go ndéanfaidh an teileascóp fionnachtana ceannródaíocha i réimsí éagsúla na réalteolaíochta. De réir Rebecca Bernstein, príomh-eolaí an GMT, ligfidh cumais an teileascóip do thaighdeoirí staidéar a dhéanamh ar phláinéid ag ardtaifeach spásúlachta agus speictreach. Beidh sé seo ríthábhachtach chun comhdhéanamh pláinéad a chinneadh, láithreacht uisce leachtach, agus acmhainneacht na beatha.

Chuir Buell Jannuzi, stiúrthóir Réadlann Maoir agus ceann na Roinne Réalteolaíochta, sceitimíní in iúl go bhfuil an réadlann úrnua seo beagnach críochnaithe agus leag sé béim ar an tionchar suntasach a bheidh aige ar fhionnachtana amach anseo.

