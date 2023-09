An Bóthar chuig Inmharthanacht Tráchtála: Meicníocht Imoibrithe Cadhnraí Litiam-Sulfair a Réiteach

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag eolaithe ag Saotharlann Náisiúnta Argonne Roinn Fuinnimh na SA (DOE) maidir le tuiscint a fháil ar mheicníocht imoibrithe cadhnraí litiam-sulfair. Tugann an fionnachtain seo, a foilsíodh le déanaí in Nature, aghaidh ar shaincheist mhór a chuir bac ar inmharthanacht tráchtála na gcadhnraí seo—a saolréanna gearra.

Tugann cadhnraí litiam-sulfair roinnt buntáistí thar chadhnraí litiam-ian, lena n-áirítear cumas stórála fuinnimh níos airde, costas níos ísle, agus úsáid sulfair flúirseach agus inacmhainne. Mar sin féin, nuair a dhéantar iad a scála suas go dtí méid tráchtála, feiceann na cadhnraí seo meath tapa ar fheidhmíocht le linn timthriallta muirir agus urscaoilte arís agus arís eile.

Is é príomhchúis an meath seo ná sulfair a dhíscaoileadh ón gcatóid, rud a fhágann go gcruthófar polaisulfíd litiam intuaslagtha. Sreabhann na comhdhúile seo isteach sa leictreoid dhiúltach miotail litiam le linn luchtaithe, rud a chuireann an cheist níos measa fós. Cuireann an caillteanas sulfair seo agus athruithe ar chomhdhéanamh anóid isteach go mór ar fheidhmíocht na ceallraí.

I staidéar roimhe seo, d'fhorbair eolaithe Argonne catalaíoch a mhaolaigh go héifeachtach an fhadhb caillteanais sulfair nuair a cuireadh leis an gcatóid sulfair. Mar sin féin, go dtí seo, níorbh eol fós meicníocht gníomhaíochta scála adamhach an chatalaíoch seo.

Léirigh taighde a rinne foireann Argonne le déanaí go bhfuil conair imoibrithe difriúil mar thoradh ar láithreacht an chatalaíoch sa chatóid. Leis an gcatalaíoch, foirmíonn boilgeoga nanascála dlúth de pholasulfídeanna litiam ar an dromchla catóide, rud a choscann caillteanas sulfair agus feidhmíocht ceallraí a chothabháil. Gan an chatalaíoch, foirmíonn struchtúir slat-chruthach microscale ina ionad.

Baineadh úsáid as teicnící tréithrithe ceannródaíocha, lena n-áirítear léasacha X-ghathaithe sioncrótóin agus teicníocht nua-chumtha chun an comhéadan leictreoid-leictrilít a léirshamhlú, chun an meicníocht imoibrithe seo a réiteach.

Leis an dul chun cinn seo, tá cuma geallta ar thodhchaí cadhnraí litiam-sulfair, ag tairiscint réiteach níos inbhuanaithe agus níos cairdiúla don tionscal iompair.

