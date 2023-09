Soláthraíonn Éisc Réamhstairiúil Léargas ar Éabhlóid na Cloigeann

Léirigh staidéar nua a foilsíodh in Nature go bhfuil iasc iontaise 455-milliún bliain d'aois, Eriptychius americanus, tar éis léargais thábhachtacha a sholáthar ar éabhlóid na cloigeann veirteabrach. D'úsáid taighdeoirí ó Ollscoil Birmingham, Ionad Bithéagsúlachta Naturalis, agus Músaem Stair an Dúlra tomagrafaíocht ríomh chun léiriú mionsonraithe 3D de cloigeann an éisc a athchruthú. Is é seo an chéad uair a rinneadh atógáil cuimsitheach ar an eiseamal seo, a bailíodh sna 1940idí agus atá lonnaithe i Músaem Allamuigh Stair an Dúlra.

Fuarthas amach sa staidéar go raibh struchtúr cloigeann uathúil ag Eriptychius murab ionann agus aon veirteabrach a chonacthas roimhe seo. Seachas struchtúr soladach cnámh nó cartilage a bheith ag clúdach na hinchinne, bhí cartilages neamhspleácha deighilte ag an iasc seo a chosnaíonn a inchinn. Tugann an fionnachtain seo le tuiscint go bhféadfadh gur tháinig éabhlóid na struchtúr chun an inchinn a scaradh ó chodanna eile den chloigeann ó Eriptychius.

Mhínigh an Dr. Ivan Sansom, údar sinsearach an staidéir, tábhacht na dtorthaí seo: “Is torthaí an-spreagúil iad seo a d’fhéadfadh an stair éabhlóideach luath a nochtadh maidir le conas a chosain veirteabraigh primitive a n-inchinn.” Leag sé béim freisin ar a thábhachtaí atá sé staidéar a dhéanamh ar bhailiúcháin músaem agus teicnící nua a chur i bhfeidhm chun léargais nua ar orgánaigh ársa a aimsiú.

Leag an Dr. Richard Dearden, príomhúdar an staidéir, béim ar an gcaoi a ligeann teicnící íomháithe nua-aimseartha do thaighdeoirí caomhnú uathúil cloigeann an éisc a fháil amach, ag líonadh bearna mhór inár dtuiscint ar éabhlóid cloigeann. Tá impleachtaí ag an eolas seo maidir le héabhlóid an cloigeann a thuiscint i ngach veirteabrach, daoine san áireamh.

Léiríonn an staidéar seo an luach a bhaineann le hardteicníochtaí íomháithe a úsáid chun anailís a dhéanamh ar iontaisí agus chun tuiscint níos doimhne a fháil ar speicis atá imithe in éag. Leagann sé béim freisin ar an tábhacht a bhaineann le bailiúcháin músaem ó thaobh eiseamail luachmhara a sholáthar le haghaidh taighde eolaíoch.

Foinsí:

– Richard Dearden, et al. An néarcranium veirteabrach tríthoiseach is sine atá caomhnaithe, Nature (2023).

- Ollscoil Birmingham

Lua:

Líonann iasc réamhstairiúil bearna 100 milliún bliain in éabhlóid an cloigeann (2023, 20 Meán Fómhair). Ar ais 20 Meán Fómhair 2023 ó Phys.orghttps://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html