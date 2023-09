Tugann Éisc Ársa Iontaise Léargas Nua ar Éabhlóid na gCaológa Veirteabracha

Tá iasc iontaise 455-milliún bliain d'aois tar éis dearcadh nua a sholáthar do thaighdeoirí ar an gcaoi a d'athraigh veirteabraigh chun a n-inchinn a chosaint, de réir staidéar a foilsíodh in Nature. Is é an t-eiseamal atá i gceist ná Eriptychius americanus, iasc ársa gan jaw a aimsíodh i Colorado, SAM. D'úsáid na taighdeoirí, ó Ollscoil Birmingham, Ionad Bithéagsúlachta Naturalis i Leiden, an Ísiltír, agus Músaem Stair an Dúlra, tomagrafaíocht ríomh chun léiriú mionsonraithe 3D de cloigeann an éisc a chruthú.

Is é an staidéar seo an chéad cheann a rinne athchruthú cuimsitheach ar cloigeann Eriptychius, a bailíodh sna 1940í, a ndearnadh cur síos air ar dtús sna 1960í, agus atá lonnaithe faoi láthair i Músaem Field Stair an Dúlra i Chicago. Nocht an taighde a mhaoinigh Iontaobhas Leverhulme go raibh cartilages neamhspleácha scartha ag Eriptychius ag clúdach na hinchinne, murab ionann agus speicis níos déanaí a raibh caighean cartilage ceangailte go hiomlán acu. Tugann sé seo le tuiscint go bhféadfadh gur thosaigh Eriptychius le héabhlóid luath na struchtúr chun an inchinn a scaradh ó chodanna eile den chloigeann.

Chuir an Dr. Ivan Sansom, Léachtóir Sinsearach le Pailéabitheolaíocht in Ollscoil Birmingham agus údar sinsearach an staidéir, sceitimíní in iúl faoi na torthaí, ag rá go bhféadfadh siad an stair éabhlóideach luath a nochtadh ar an gcaoi ar chosain veirteabraigh primitive a n-inchinn. Leag an Dr. Richard Dearden, príomhúdar an staidéir agus Comhalta Taighde Iardhochtúireachta ag Ionad Bithéagsúlachta Naturalis, béim ar thábhacht an fhionnachtana, ag rá go líonann sé bearna mhór i dtuiscint ar éabhlóid an cloigeann i ngach veirteabrach, daoine san áireamh.

Leagann an staidéar seo béim ar an tábhacht a bhaineann le bailiúcháin músaem agus le teicnící nua íomháithe a chur i bhfeidhm agus staidéar á dhéanamh ar eiseamail ársa. Trí úsáid a bhaint as tomagrafaíocht ríofa, bhí na heolaithe in ann léargais nua a aimsiú ar éabhlóid na cloigeann veirteabrach. Soláthraíonn na torthaí faisnéis luachmhar faoi na céimeanna tosaigh de chosaint inchinne i veirteabraigh primitive agus cuireann siad lenár dtuiscint ar stair éabhlóideach na gné ríthábhachtach anatamaíocha seo.

