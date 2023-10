Ceimic Uisciúil in Ainmhithe Pláinéid Carbóineacha: Ábhar Orgánach Réamhbhithíoch a shintéisiú

Tá ról ríthábhachtach ag ceimic uiscí i bhfoirmiú ábhar orgánach réamhbhitheach laistigh d'ainmhithe pláinéadacha carbónúla. Tá an cumas ag na coirp neamhaí seo, a chreidtear a bheith foirmithe i gcéimeanna tosaigh an chórais gréine, bloic thógála riachtanacha saoil a sheachadadh do chomhlachtaí pláinéadacha eile, lena n-áirítear an Domhan.

I staidéar le déanaí, rinne taighdeoirí imscrúdú ar fhoirmiú vitimín B3, ar a dtugtar aigéad nicotinic freisin, laistigh de na pláinéid seo. Is réamhtheachtaí tábhachtach é Vitimín B3 don chomheinsím NAD(P)(H), atá riachtanach do mheitibileacht gach cineál beatha atá ar eolas.

Mhol na taighdeoirí meicníocht imoibrithe nua bunaithe ar thurgnaimh roimhe seo sa réimse. Is éard atá i gceist le sintéis vitimín B3 ná réamhtheachtaithe siúcra a chomhcheangal, mar shampla glyceraldehyde nó dihydroxyacetone, le aimínaigéid cosúil le haigéad aspartic nó asparagine. Tarlaíonn na frithghníomhartha seo i dtuaslagán uiscí gan ocsaigin ná gníomhairí ocsaídeacha eile a bheith ann.

Chun na coinníollacha laistigh d'ainmhithe pláinéadacha carbónúla a insamhail, ghlac na taighdeoirí dlús carraige de 3 g/cm³, porosity de 0.2, agus dlús oighir de 0.917 g/cm³ ag líonadh na bpiocháin. Ritheadh ​​na insamhaltaí ag brú 100 bar.

Cuireadh torthaí na n-ionsamhlúcháin i gcomparáid le flúirse tomhaiste d’aigéad nicotinic i samplaí a bailíodh ó fhoinsí éagsúla, lena n-áirítear an chondrite CI Orgeil, roinnt chondrite CM2 Antartach, agus an chondrite C2 Tagish Lake neamhghrúpáilte. Cuireadh san áireamh freisin an cineál modh eastósctha a úsáideadh, mar shampla uisce te, ultrasonication uisce fuar, HCl-hydrolyzed, nó aigéad formach.

Soláthraíonn an staidéar léargais luachmhara ar chumas na ceimice uiscí laistigh d'ainmhithe pláinéadacha carbónúla chun ábhar orgánach réamhbhitheach a shintéisiú. Is féidir le tuiscint a fháil ar na próisis seo cuidiú le heolas a thabhairt ar bhunús na beatha agus ar dháileadh bloic thógála riachtanacha ar fud na cruinne.

Foinsí:

– Faisnéis Tacaíochta i dTábla S1.