Tinte Nerf Blaster Design 100 Dart in aghaidh an tSoicind

Achoimre: Chruthaigh díograiseoir DIY blaster Nerf go hiomlán uathoibríoch a fhéadfaidh 100 dart in aghaidh an tsoicind a dhó, rud a sháraíonn na bréagáin caighdeánacha Nerf i dtéarmaí punch, cruinneas, agus ráta dóiteáin. Úsáideann dearadh an Blaster dairteanna leathfhad, a eitlíonn ar bhealach níos éifeachtaí nuair a sheolann blasters ardchumhachta iad. Lódáiltear na dairteanna isteach i iris druma le sleamhnáin a bhrú isteach sna rothaí de réir mar a rothlaíonn an druma. Ba dhúshlán é an ráta ard dóiteáin a bhaint amach, agus bhí deacrachtaí ag an cruthaitheoir mar dairteanna stiallta agus páirteanna ag eitilt as na hirisí. Mar sin féin, trí dhearadh atriallach, feidhmíonn an blaster go réidh anois, agus na dairteanna ag fágáil na hirise agus ag ardú síos ar luas mór. Roinneadh físeáin a thaispeánann an blaster i mbun gnímh, a thaispeánann an comharbas gasta de na dairteanna atá á loscadh.

-

Maidir le díograiseoirí Nerf atá ag lorg taithí pléasctha feabhsaithe, d'éirigh le dearthóir DIY ar a dtugtar [3DprintedLife] blaster iomlán uathoibríoch a chruthú a théann níos faide ná teorainneacha na bréagán caighdeánach Nerf. Tá sé mar aidhm ag an dearadh nuálaíoch seo ráta iontach dóiteáin de 100 dart in aghaidh an tsoicind a bhaint amach agus punch agus cruinneas feabhsaithe a chothabháil.

Chun an fheidhmíocht inmhianaithe a bhaint amach, úsáideann an blaster dairteanna leathfhad, arb eol go léiríonn siad tréithe eitilte níos fearr nuair a sheolann blasters ard-chumhachta iad. Tá na dairteanna seo á dtiomáint ag criosanna atá á dtiomáint ag mótair chumhachtacha, cosúil le meicnic blasters roth. Lódáiltear an lón lámhaigh isteach in iris druma atá feistithe le sleamhnáin a bhrúnn na dairteanna isteach sna rothaí imrothlacha go héifeachtach.

Mar sin féin, ba dhúshlán suntasach é an próiseas chun ráta dóiteáin 100 sa soicind a bhaint amach. Tháinig an dearthóir ar chonstaicí ar nós dairteanna stiallta agus irisí ag díbirt páirteanna le linn an phróisis tógála. Tríd an dearadh a atriall go dúthrachtach agus a scagadh, sáraíodh na saincheisteanna seo de réir a chéile. Is é an toradh ná blaster a sheolann na dairteanna as an iris go hiontaofa, rud a chuireann síos ar luasanna suntasacha iad.

Dóibh siúd ar spéis leo intricacies dhearadh an Blaster a iniúchadh, tá comhaid ar fáil trí OnShape. Ina theannta sin, roinntear físeáin a thaispeánann cumas tine mear an Blaster, rud a thugann deis don lucht féachana an comharbas mórthaibhseach de na dairteanna atá á scaoileadh a fheiceáil.

Chonacthas dearaí agus modhnuithe breise ar blasters Nerf roimhe seo, rud a léirigh dúthracht agus cruthaitheacht phobal díograiseach Nerf.

Foinsí:

– [3DprintedLife]

– YouTube (naisc físe gan soláthar)