Comharsanachtaí Cosmaí na bPoll Dubh Sármhóra

Mar réalteolaí in Ollscoil Arizona, is é ceann de na príomhréimsí staidéir atá agam ná fás na bpoll dubh ollmhóra. Cosúil leis an gcaoi a múnlaíonn ár dtógáil mar dhaoine aonair sinn, is féidir leis an timpeallacht ina bhfuil cónaí ar pholl dubh ollmhór tionchar a bheith aige ar a fhás.

Tá teach ag gach poll dubh ollmhór, ar a dtugtar a réaltra óstach, agus comharsanacht, atá comhdhéanta de ghrúpa áitiúil de réaltraí eile. Fásann na poill dhubha ollmhóra seo trí ghás atá i láthair cheana féin laistigh dá réaltra aíochta a ídiú, uaireanta ag éirí na billiúin uaireanta níos troime ná ár nGrian.

Tuarann ​​an fhisic theoiriciúil go dtógfadh sé na billiúin bliain sula bhfásfaidh poill dhubha ina gcuasáir, rudaí atá thar a bheith geal agus cumhachtach faoi thiomáint ag poill dhubha. Mar sin féin, tá réalteolaithe tar éis a fháil amach go bhfuil go leor quasars déanta i bhfráma ama i bhfad níos giorra de chúpla céad milliún bliain.

Mar gheall ar an bhfeiniméan suimiúil seo d'fhás poll dubh níos tapúla ná mar a bhíothas ag súil leis, táim tar éis an spás timpeall ar na poill dhubh seo a iniúchadh. Tá suim agam a chinneadh cé acu an bhfuil na cuasáir is mó i réigiúin dlúthdhaonra le go leor réaltraí eile, nó an féidir leo fás go méideanna ollmhóra fiú i limistéir iargúlta na cruinne.

Gné amháin a bhfuil staidéar á dhéanamh agam air ná próitéalaíocha réaltraí. Is bailiúcháin réaltraí iad prótaclustóirí nach bhfuil tite ina n-aon réad amháin fós. Tá na céadta réaltraí iontu agus is sainairíonna iad réaltraí a imbhuaileann, poill dhubha atá ag fás, agus méideanna ollmhóra gáis as a n-eascróidh réaltaí nua sa deireadh.

Fásann na fréamhshamhlaitheoirí seo ag ráta i bhfad níos tapúla ná mar a chreidtear ar dtús, rud a chuireann i láthair puzal cosmaí eile le réiteach ag réalteolaithe. Táimid ag iarraidh tuiscint a fháil ar an gceangal idir éabhlóid thapa na gcuasair agus na bhfréamhshamhailtithe.

Chun prótaclustóirí a scrúdú, teastaíonn ó réalteolaithe íomhánna agus speictream de gach réaltra laistigh den fhréamhshamhail. Soláthraíonn íomhánna faisnéis faoi chruth, méid agus dath réaltra, agus taispeánann speictream fad an réaltra ón Domhan bunaithe ar thonnfhad solais ar leith.

Cuirfidh Teileascóp Spáis James Webb atá le teacht go mór lenár gcumas staidéar a dhéanamh ar fhréamhchnuasaigh agus cuasáir. Cuirfidh an teileascóp ard seo ar ár gcumas réaltraí agus poill dhubha a bhreathnú mar a tháinig siad chun cinn na billiúin bliain ó shin, ag tabhairt spléachadh ar a n-éabhlóid luath.

Tá ionstraim ar leith ar Theileascóp Spáis James Webb, ar a dtugtar speictreagraf leathan-slitless, tar éis an cuardach do chomharsanachtaí réaltraí a athbheochan. Is féidir leis speictream a ghabháil do gach réaltra laistigh dá réimse radhairc ag an am céanna, rud a chuireann ar chumas réalteolaithe cathracha iomlána cosmacha a mhapáil i gceann cúpla uair an chloig.

Tá roinnt tionscadal leanúnach ag baint úsáide as Teileascóp Spáis James Webb chun staidéar a dhéanamh ar thimpeallachtaí cuasar. Tá sé mar aidhm ag na tionscadail seo cuasar agus a réaltraí comharsanacha a bhreathnú ó thréimhse timpeall 800 milliún bliain tar éis an Big Bang. Trí anailís a dhéanamh ar an solas a astaíonn hidrigin agus ocsaigin, is féidir le réalteolaithe suíomhanna 3D na réaltraí a chinneadh i gcoibhneas le cuasar geala.

Tá foireann ASPIRE ag Réadlann Maoir Ollscoil Arizona i gceannas ar thionscadal amháin dá leithéid. Tá fréamhshamhail aitheanta acu cheana féin timpeall ar chuasar thar a bheith geal agus dheimhnigh siad é le speictream ó 12 réaltraí. Fuair ​​​​staidéar eile amach os cionn céad réaltra i gcóngaracht an chuasar is lonrúla a bhí ar eolas go luath sa chruinne, agus bhí 24 acu gar do nó laistigh de chomharsanacht an chuasair.

Tá geallúint ag speictreagraf leathan-slitless Teileascóp Spáis James Webb go dtabharfar léargas gan fasach dúinn ar thimpeallachtaí cuasar, rud a ligfidh dúinn tuiscint níos fearr a fháil ar na comharsanachtaí cosmacha ina bhfuil poill dhubha ollmhóra ina gcónaí.

Sainmhínithe:

– Poll dubh ollmhór: poll dubh le mais na milliúin nó na billiúin oiread níos mó ná an Ghrian.

– Quasar: réad thar a bheith geal agus cumhachtach, faoi thiomáint ag poll dubh ollmhór ina lár.

– Réaltra óstach: an réaltra ina bhfuil poll dubh ollmhór.

– Fréamhshamhail: bailiúchán réaltraí sula dtiteann siad isteach in aon réad amháin.

– Spectra: dáileadh na dtonnfhad a astaítear nó a ionsúitear ag réad, ag soláthar faisnéis bhunriachtanach faoi airíonna agus faoi fhad an réad.

– Teileascóp Spáis James Webb: teileascóp spáis atá le teacht a seolfar NASA, a bheidh deartha chun staidéar a dhéanamh ar réaltóga agus ar réalta luatha na cruinne.

