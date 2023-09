Réada Clóbhuailte 3D a Mhúchadh le Púdar Babaí agus Roisín

Is féidir le línte sraithe ar réad clóite 3D a bheith ina chomhartha insamhail dá phróiseas déantúsaíochta. Mar sin féin, tá modhanna éagsúla ann ar féidir leat a úsáid chun dromchla níos míne a bhaint amach, mar shampla greanadóireacht, smúdáil cheimiceach, nó líontóirí a úsáid. Nascann teicníc nuálaíoch amháin púdar leanbh agus roisín chun bailchríoch réidh a chruthú.

I bhfíseán le déanaí le [DaveRig], léirítear an próiseas. Tosaíonn an turgnamh le réad leathsféarúil a bhfuil línte sraitheanna faoi deara aige. Chun na línte seo a réiteach, meascann [DaveRig] roisín agus púdar leanbh le chéile, agus é mar aidhm comhsheasmhacht cosúil le bainne nó uachtar. Cuireann sé cúig chóta den mheascán seo ar an réad, á leigheas agus á ghaineamh le páirín 120 grit idir gach cóta.

Nuair a bheidh an próiseas smúdála críochnaithe, glactar céimeanna caighdeánacha iar-phróiseála. Glanann [DaveRig] an réad le halcól, déanann sé greanáil bhreise, agus téann sé ar aghaidh le greanáil fhliuch. Ar deireadh, úsáidtear airbrush chun cóta soiléir a chur i bhfeidhm. Is é an toradh deiridh dromchla thar a bheith mín, atá inchomparáide leis an ngnáth-liathróid babhlála.

Is fiú a thabhairt faoi deara go bhféadfadh sé nach mbeadh an teicníc seo oiriúnach do gach cineál rudaí clóite 3D. Ba cheart fachtóirí mar an t-ábhar a úsáidtear agus an toradh inmhianaithe a chur san áireamh.

An ndearna tú iarracht an modh seo nó aon teicnící iar-phróiseála eile? Cuir in iúl dúinn sna tuairimí!

