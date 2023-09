Satailítí Starlink a fheiceáil san Spéir Oíche

Má fhéachann tú suas ar spéir na hoíche tráthnóna soiléir, seans go mbeidh deis agat na satailítí Starlink a fheiceáil. Is líonra satailíte é Starlink atá á fheidhmiú ag SpaceX a bhfuil sé mar aidhm aige idirlíon ar chostas íseal a thabhairt go ceantair iargúlta agus tuaithe ar fud an domhain.

Murab ionann agus creideamh coitianta, níl na soilse a fheicimid ó na satailítí seo ag teacht ó na satailítí féin. Ina áit sin, is é an rud a fheicimid ná na satailítí a léiríonn solas na gréine, rud a fhágann go bhfuil siad geal agus sofheicthe don tsúil nocht.

Más spéis leat spléachadh a fháil ar na satailítí seo, seans go mbeidh oíche Dé Máirt agat. De réir láithreán gréasáin Starlink, tá seans ann go mbeidh pas geal de Starlink-105 thart ar 8:45 PM Dé Máirt. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur féidir le fachtóirí éagsúla cosúil le coinníollacha aimsire agus suíomh satailíte cur isteach ar infheictheacht na bpasanna seo.

Más mian leat do sheans chun na satailítí a fheiceáil a mhéadú, moltar duit suíomh a aimsiú nach bhfuil solas geal air, cosúil le soilse sráide nó foirgnimh, agus do shúil a dhíriú ar spéir an iarthuaiscirt.

Cé gur féidir le breathnú ar na satailítí seo a bheith ina eispéireas spreagúil, tá sé tábhachtach meas a léiriú ar spéir na hoíche agus truailliú solais a íoslaghdú oiread agus is féidir. Is eispéireas uiríslithe é an t-am a chaitheamh le meas a bheith againn ar iontas na nuálaíochta daonna agus ar ár gcumas fiú na coirnéil is iargúlta ar domhan a nascadh.

Foinsí:

- Láithreán gréasáin Starlink

– SpásX