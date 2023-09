Forbraíonn Eolaithe Brasaíle Córas Drone ardteicneolaíochta chun Truailleáin Aeriompartha a Thomhas

D’éirigh le heolaithe agus innealtóirí ó Ollscoil Chónaidhme Uberlandia agus ó Universidade Federal de Goias sa Bhrasaíl ardchóras dróin a fhorbairt atá in ann truailleáin san aer a thomhas go cruinn. Tá sé mar aidhm ag an teicneolaíocht úrnua seo éifeachtaí díobhálacha truailleán ar an gcomhshaol a mhaolú.

Tá an cumas ag an gcóras drone, atá priontáilte 3D, monatóireacht a dhéanamh ar thruailleáin aerbheirthe agus iad a thomhas agus na sonraí a bhailítear a tharchur chuig aip fón cliste ag baint úsáide as nascacht Bluetooth. Ar dtús, díríonn an córas ar shuilfíd hidrigine a bhrath, truailleán díobhálach, trí imoibriú ceimiceach a úsáid a spreagann dath beoga chun glow, ag soláthar táscaire amhairc.

Is é an rud a shocraíonn an córas drone seo óna chéile ná a inacmhainneacht. Cosnaíonn tógáil an chórais iomlán thart ar $50, rud a fhágann go bhfuil sé inrochtana le húsáid fhorleathan. Is é an sprioc go n-oibreoidh an teicneolaíocht seo taobh le teicneolaíochtaí monatóireachta truaillithe atá ann cheana, bunaithe go príomha ar bhailiú sonraí ar an talamh.

Trí úsáid a bhaint as drones chun monatóireacht a dhéanamh ar thruailleáin, is féidir le heolaithe sonraí fíor-ama a bhailiú i réimsí ar deacair rochtain a fháil orthu go hiondúil. Tá an poitéinseal ag an teicneolaíocht seo monatóireacht comhshaoil ​​a athbheochan agus cur le tuiscint níos fearr ar thionchar truailleán ar cháilíocht an aeir.

Tá tuilleadh taighde ar siúl chun cumas an chórais drone seo a leathnú chun truailleáin aerbheirthe breise a thomhas. Tá súil ag taighdeoirí na Brasaíle go spreagfaidh a n-aireagán dul chun cinn den chineál céanna i monatóireacht truaillithe ar fud an domhain, as a dtiocfaidh cur chuige níos spriocdhírithe chun truailliú aeir a chomhrac.

Mar fhocal scoir, is dul chun cinn suntasach é forbairt an chórais drone ardteicneolaíochta seo i réimse na monatóireachta comhshaoil. Léiríonn a hinacmhainneacht agus a chumas truailleáin aerbheirthe a thomhas go cruinn an poitéinseal le haghaidh feabhsuithe sa todhchaí ar rialú truaillithe agus caomhnú an chomhshaoil.

