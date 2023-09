Críochnaíonn Polaris Spaceplanes Eitiltí Tástála Rathúla le haghaidh Fréamhshamhail MIRA-Solais

Chríochnaigh cuideachta aeraspáis na Gearmáine, Polaris Spaceplanes, feachtas tástála eitilte 15 le déanaí dá feithicil fhréamhshamhail MIRA-Light. Thar thréimhse trí lá idir an 22 Lúnasa agus an 8 Meán Fómhair, bhí sé mar aidhm ag na heitiltí aeraidinimic agus córais rialaithe eitilte an mhionspáis a léiriú. D'úsáid an fhréamhshamhail, nach bhfuil ach 8.2 troigh (2.5 méadar) ar fad, ceithre lucht leanúna leictreach in úsáid le haghaidh tiomána.

Le linn 10 gcinn de na 15 eitilt, bhí an MIRA-Light feistithe le hinneall aerspike insamhladh chun a thionchar ar fheidhmíocht feithicle a mheas. Thar thréimhse an fheachtais tástála, charnaigh an fhréamhshamhail thart ar 40 nóiméad d’am eitilte, rud a léirigh garsprioc rathúil do Polaris Spaceplanes.

Ag dul ar aghaidh, úsáidfear na sonraí a bhailítear ó na heitiltí MIRA-Light chun feithicil MIRA ar scála níos mó a fhorbairt. Tomhaisfidh an chéad atriall eile seo beagnach 14 troigh (4.25 méadar) agus beidh sé feistithe le hinneall aerspike líneach iarbhír chun tástáil a dhéanamh ar chórais eitilte comhtháite.

Feidhmíonn na fréamhshamhlacha MIRA agus MIRA-Light mar réamhtheachtaithe do mhúnla taispeána deiridh Polaris Spaceplanes, NOVA. Tar éis tástáil rathúil na feithicle MIRA, tá sé beartaithe ag Polaris an dearadh a mhéadú go fad 22 troigh (6.7 méadar) do shamhail NOVA. Bainfidh NOVA úsáid as ceithre scaird-inneall ceirisín, chomh maith lena inneall aerspike feidhme, a chumasóidh eitiltí iomlána faoi thiomáint roicéad ag luasanna sárshonacha in atmaisféar uachtarach an Domhain.

Ag glacadh leis go n-éireoidh go maith leis na misin taispeántais atá le teacht do MIRA, tá sé mar aidhm ag Polaris Spaceplanes tosú ag eitilt an tsamhail NOVA i 2024. Tá na fréamhshamhlacha seo mar chuid de phlean níos leithne ag an gcuideachta chun feithicil iompair hipearsonach ilchuspóireach a fhorbairt ar a dtugtar AURORA. Tá an AURORA beartaithe chun pálasta suas le 22,000 punt (10,000 cileagram) a iompar chuig treoluas fo-fhithise nó suas le 2,200 punt (1,000 cileagram) chuig aon fhithis chlaonta.

Tá súil ag Polaris Spaceplanes an fheithicil AURORA a eitilt am éigin idir 2026 agus 2027, rud a léirigh a thiomantas do theicneolaíocht aeraspáis a chur chun cinn agus teorainneacha na taiscéalaíochta spáis a bhrú.

