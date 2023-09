Cuireann Fionnachtain Réaltraí Fáinne Polar Solas ar Struchtúir Réaltrach

Tagann cruthanna éagsúla ar réaltraí, agus tháinig forbairt ar ár dtuiscint orthu de réir mar a leathnaímid ár gcuid breathnuithe thar an speictream amhairc. Is cineál uathúil réaltra iad réaltraí fáinneacha polacha (PRGanna) arb iad is sainairíonna iad fáinne seachtrach gáis agus réaltaí atá claonta ingearach leis an eitleán réaltrach. Is gnách go mbíonn na fáinní seo, comhdhéanta go príomha de ghás idirleata hidrigine, le feiceáil ag tonnfhaid raidió amháin.

Cé gur thángthas ar réaltraí fáinne polacha den chéad uair i 1978, is rúndiamhair próiseas foirmithe na struchtúr réaltrach seo. Tugann teoiric amháin le fios gur toradh iad na fáinní ar imbhuailtí réaltraí, áit a gcaitear an gás hidrigine ó réaltraí imbhuailte in ailíniú polar. Dá bharr sin, creideadh go raibh réaltraí fáinne bána annamh. Mar sin féin, léiríonn suirbhé le déanaí ar réaltraí a rinneadh mar chuid den tionscadal WALLABY go bhféadfadh PRGanna a bheith níos coitianta ná mar a ceapadh roimhe seo.

Tá sé mar aidhm ag an tionscadal WALLABY, a sheasann do shuirbhé Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind Blind, léarscáil ardtaifigh den hidrigin neodrach a chruthú sa spéir Leathsféar Theas. Trí ghás idir-réaltach agus na réaltraí hidrigine mórthimpeall a mhapáil, soláthraíonn an suirbhé léargais luachmhara ar struchtúir na n-ábhar cosmacha seo. I gcéim tosaigh an tsuirbhé, mapáladh thart ar 600 réaltra, agus aithníodh dhá réaltraí fáinne bána.

Bunaithe ar na torthaí seo, meastar go dtaispeánfaidh 1% go 3% de na réaltraí a ndearnadh suirbhé orthu i WALLABY struchtúir fáinneacha polacha. Nuair a bheidh an suirbhé críochnaithe, is féidir go n-aimseofar na céadta réaltraí fáinne bána, rud a mhéadaíonn go mór ár n-eolas ar na foirmíochtaí réaltrach enigmatacha seo. Ina theannta sin, tabharfaidh an iliomad sonraí a bhailítear tríd an tionscadal seo tuiscint níos doimhne do réalteolaithe ar an gcaoi a bhfoirmíonn agus a fhorbraíonn na réaltraí aisteacha seo. Féadfaidh sé léargais luachmhara a sholáthar freisin ar an idirghníomhú idir ábhar dorcha agus réaltraí.

Tríd is tríd, cuireann fionnachtain réaltraí fáinne bána agus an tionscadal WALLABY atá ar siúl ar siúl bealach iontach chun na struchtúir cheilte laistigh de réaltraí a iniúchadh agus chun rúndiamhra na cruinne a réiteach.

Sainmhínithe:

– Réaltraí Fáinne Polar (PRGanna): Réaltraí bíseacha nó éilipseacha a bhfuil fáinne seachtrach gáis agus réaltaí claonta acu go garbh ingearach leis an bplána réaltrach.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy Suirbhé na nDall uile-spéir, tionscadal atá dírithe ar léarscáil ardtaifigh den hidrigin neodrach a chruthú i spéir na Leathsféar Theas.

Foinsí:

– Deg, N., et al. “Suirbhé píolótach WALLABY: na réaltraí fáinne polacha féideartha NGC 4632 agus NGC 6156.” Fógraí Míosúla an Chumainn Réalteolaíoch Ríoga 525.3 (2023): 4663-4684.