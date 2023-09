Athfhionnachtain Aoibhneas an tSúgartha chun Gníomhaíocht Choirp a Fheabhsú

Níl ach céatadán beag de dhaoine ar fud an domhain Thiar ag fáil go leor gníomhaíochta coirp ar bhonn laethúil. Cé go n-iompaíonn go leor chuig rianaithe folláine, smacht, nó trealamh aclaíochta baile mar réitigh fhéideartha, molann Darryl Edwards go bhfuil rogha níos fearr ann: pléisiúir an tsúgartha a athfhionnachtain.

Chuaigh Darryl, bunaitheoir an Primal Play Method, isteach i bpodchraoladh chun an eipidéim shuiteach a théann i bhfeidhm ar dhaoine fásta agus ar leanaí araon a phlé. Áitíonn sé nach réiteoidh sé an fhadhb trí bheith ag brath ar theicneolaíocht agus ar chumhacht toilleas amháin. Ina áit sin, molann sé glacadh leis an inspreagadh intreach a thagann as a bheith páirteach sa súgradh.

Le linn an phodchraolta, cuireann Darryl moltaí praiticiúla ar fáil maidir le conas súgradh a thabhairt isteach inár saol arís. Smaoineamh amháin is ea stair shúgartha a thiomsú, ina mbeadh cuimhne agus ceiliúradh ar chuimhneacháin lúcháireacha an tsúgartha ón am atá thart. Molann sé freisin glacadh le “gluaiseachtaí príomhúla” a dhéanann aithris ar an mbealach a aistríonn ainmhithe agus leanaí, chomh maith leis an eagla roimh a bheith amaideach a shárú agus é sin á dhéanamh.

Téann na buntáistí a bhaineann le níos mó gluaiseachta a ionchorprú isteach inár saol níos faide ná sláinte fhisiciúil. Míníonn Darryl gur féidir áthas agus sásamh a bhaint as ár gcumas agus ár dtimpeallacht a iniúchadh trí shúgradh. Is féidir fiú gníomhaíochtaí mí-aimseartha a dhéanamh níos spraíúla, rud a fhágann gur fusa gluaiseacht a chuimsiú inár saolta gnóthacha fásta.

Trí thosaíocht a thabhairt do shúgradh, is féidir le daoine aonair teacht ar bhealach níos inbhuanaithe agus níos taitneamhaí chun a leibhéal gníomhaíochta coirp a mhéadú. In ionad a bheith ag brath ar spreagadh seachtrach nó brú a chur orthu féin chun aclaíocht a dhéanamh, is féidir leo leas a bhaint as an áthas dúchasach a thagann as an súgradh. Is féidir le hathfhionnachtain pléisiúir an tsúgartha a bheith ina uirlis chumhachtach chun an stíl mhaireachtála shuiteach atá i réim sa tsochaí nua-aimseartha a chomhrac.

Sainmhínithe:

1. Sedentariness: stíl mhaireachtála arb iad is sainairíonna é gníomhaíocht fhisiciúil íosta agus tréimhsí fada suí nó luí síos.

2. Modh Súgartha Primal: cur chuige folláine a chuireann béim ar ghluaiseachtaí nádúrtha agus ar shúgradh chun leibhéil gníomhaíochta fisiceacha a mhéadú.

Foinsí:

– Brett & Kate McKay. “Áth Súgartha a Athfhionnachtain chun Gníomhaíocht Choirp a Fheabhsú.” Art of Manliness. [foinse]