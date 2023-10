Léargais Nua ar Asteroid Bennu arna nochtadh ag Sampla OSIRIS-REx

Bhí ionadh ar eolaithe teacht ar raidhse ábhar dorcha, mínghráinneach nuair a d’oscail siad an canister ina raibh an sampla a bailíodh ón astaróideach Bennu gar don Domhan. Tugann an smionagar gan choinne ar an taobh istigh de chlúdach agus bonn an choimeádáin deis do thaighdeoirí léargais thábhachtacha a fháil faoin astaróideach fiú sula ndéantar anailís ar an mbunsampla.

Ba é an bailiúchán samplach ná críochnú rathúil mhisean 7 mbliana OSIRIS-REx NASA, a thaistil 200 milliún míle go Bennu, i dteagmháil léi síos ar an astaróideach, agus ansin ar ais go dtí an Domhan chun an sampla a sheachadadh. Aistríodh an capsule tuairisceáin samplach chuig Ionad Spáis Johnson NASA i Houston le haghaidh anailís chúramach i seomra glan tiomnaithe.

Iarsmaí is ea asteroids ó laethanta tosaigh an ghrianchórais agus trí staidéar a dhéanamh orthu is féidir faisnéis luachmhar a sholáthar maidir le foirmiú agus éabhlóid na pláinéid. Ina theannta sin, tá tuiscint a fháil ar chomhdhéanamh agus ar fhithisí astaróidigh gar-Domhain ríthábhachtach chun straitéisí a fhorbairt chun imbhuailtí féideartha lenár bplainéad a chosc.

Le linn an phróisis bailithe samplaí, chuir ceann an Mheicníochta Soláthair Samplach Touch-and-Go an spásárthach isteach ar dhromchla Bennu agus bhailigh sé méid suntasach ábhar. Ba é an toradh a bhí air seo ná go raibh cáithníní ag sileadh isteach sa spás sular stóráladh an cloigeann sa chuisle. Tá eolaithe ag súil le hanailís thapa a dhéanamh ar an ábhar a aimsítear ar chlúdach agus ar bhun an choinnéara sula tumfaidh siad isteach i bhformhór an tsampla.

Trí staidéar a dhéanamh ar chomhdhéanamh an tsampla Bennu, tá sé mar aidhm ag eolaithe léargais a fháil ar laethanta tosaigh ár gcóras gréine agus d’fhéadfadh modhanna a fhorbairt chun asteroids a d’fhéadfadh a bheith guaiseach a shraonadh. Soláthraíonn an smionagar gan choinne ar an canister bónas gan choinne do thaighdeoirí, ag tairiscint spléachadh ar chomhdhéanamh an astaróideach sula ndéantar an anailís is mó sampla.

