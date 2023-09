Micreaplaistigh Aerbheirthe: Tionchar ar Shláinte agus ar Aeráid

Tá staidéar le déanaí a rinne taighdeoirí ó Ollscoil Waseda sa tSeapáin tar éis solas a chaitheamh ar shaincheist shuntasach na micriphlaisteacha aerbheirthe (AMPanna) agus a dtionchar ar fhoirmiú scamall agus ar théamh domhanda. Tagraíonn microplastics do cháithníní plaisteacha atá níos lú ná 5 mm i méid agus is minic a fhaightear iad i ndramhaíl thionsclaíoch nó mar thoradh ar mhiondealú míreanna plaisteacha níos mó.

Fuarthas na cáithníní plaisteacha bídeacha seo in orgáin éagsúla daoine agus ainmhithe, lena n-áirítear na scamhóga, croí, fuil, broghais agus feces. Meastar go gcríochnaíonn thart ar dheich milliún tonna de mhicreaplaistigh san aigéan, áit ar féidir iad a scaoileadh isteach san atmaisféar trí spraeáil aigéin. Ciallaíonn sé seo gur dócha gur comhpháirt de scamaill iad micreaphlaisteacha, rud a fhágann go n-éilítear an t-uisce agus an bia a ithimid trí “bháisteach plaisteach”.

Cé gur dhírigh staidéir roimhe seo go príomha ar thionchar na micriphlaisteacha ar éiceachórais uisceacha, is beag taighde atá déanta ar a n-éifeachtaí mar cháithníní aerbheirthe agus ar an méid a chuireann siad le foirmiú scamall agus athrú aeráide.

Bhailigh na taighdeoirí, faoi stiúir an Ollaimh Hiroshi Okochi, samplaí uisce scamall ó airde éagsúla sa tSeapáin, lena n-áirítear cruinniú mullaigh Mount Fuji, chun láithreacht micreaplaistigh san atmaisféar a rianú. Trí úsáid a bhaint as ardteicníochtaí íomháithe, dheimhnigh siad go raibh micreaphlaisteacha sna samplaí agus scrúdaigh siad a n-airíonna fisiceacha agus ceimiceacha.

D'aithin an staidéar naoi gcineál éagsúla polaiméire agus cineál amháin rubair sna micreaphlaisteacha aerbheirthe. Go háirithe, léirigh formhór na polapróipiléine braite comharthaí díghrádaithe, mar shampla grúpaí carbónil (C=O) agus hiodrocsaile (OH). Tugann na torthaí seo le fios go bhfuil ról suntasach ag micreaplaistigh i bhfoirmiú tapa scamall, agus go bhféadfadh tionchar a bheith acu ar an aeráid iomlán.

D'fhéadfadh carnadh micreaphlaisteach san aer, go háirithe sna réigiúin pholacha, cur isteach ar an gcothromaíocht éiceolaíoch agus cailleadh bithéagsúlacht dá bharr. Ina theannta sin, scaoileann díghrádú na gcáithníní seo san atmaisféar uachtarach gáis cheaptha teasa, rud a chuireann le téamh domhanda.

Tá sé ríthábhachtach dul i ngleic le saincheist na micriphlaisteacha aerbheirthe chun an damáiste do-aisiompaithe féideartha don chomhshaol agus na rioscaí gaolmhara do shláinte an duine agus d'aeráid an phláinéid a mhaolú.

“Micriphlaisteacha hidrofilic aerbheirthe in uisce scamall ag airde ard agus a ról i bhfoirmiú scamall” le Yize Wang, Hiroshi Okochi, Yuto Tani, Hiroshi Hayami, Yukiya Minami, Naoya Katsumi, Masaki Takeuchi, Atsuyuki Sorimachi, Yusuke Fujii, Mizuo Kajino, Kouji Adachi , Yasuhiro Ishihara, Yoko Iwamoto, agus Yasuhiro Niida, Litreacha Ceimic Comhshaoil.