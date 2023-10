Is Féidir le Crainn Cumarsáid a Dhéanamh agus Rabhadh a Dhéanamh ar Chontúirt, Fionnachtana Staidéir

Nochtann staidéar nua a foilsíodh in Nature Communications conas is féidir le crainn ar domhan cumarsáid agus rabhadh a thabhairt dá chéile maidir le contúirt. Fuair ​​taighdeoirí amach go scaoileann plandaí gortaithe comhdhúile ceimiceacha ar féidir leo fíocháin shláintiúla planda a insíothlú, rud a spreagann freagairtí cosanta laistigh dá chealla. D'fhéadfadh impleachtaí suntasacha a bheith ag an bhfionnachtain seo maidir le plandaí a neartú i gcoinne ionsaithe feithidí nó triomach.

Scrúdaíodh coincheap na gcrann “caint” den chéad uair sna 1980í nuair a thug eolaithe faoi deara gur tháirg crainn ceimiceáin chun feithidí a dhíspreagadh nuair a ionsaíodh iad. Is díol suntais é gur léirigh crainn shláintiúla den speiceas céanna atá suite in aice láimhe na cosaintí ceimiceacha céanna, fiú gan naisc fhréamhacha leis na crainn damáiste. Thug sé seo le tuiscint go raibh crainn ag cumarsáid lena chéile tríd an aer, feiniméan ar a dtugtar cluastuilleadh plandaí.

Le ceithre scór bliain anuas, tá níos mó ná 30 speiceas plandaí tugtha faoi deara i mbun cumarsáide cille-go-cill trí astú comhdhúile so-ghalaithe orgánacha. Mar sin féin, go dtí seo, ní raibh sé soiléir cé na comhdhúile a bhí tábhachtach agus conas a mhothaigh plandaí iad.

Chuir an staidéar le déanaí solas ar na ceisteanna seo trí dhuilleoga a bhrú de láimh agus boilb a chur ar phlandaí mustaird nó trátaí Arabidopsis. Spreag sé seo astú luaineachtaí duilleogacha glasa éagsúla, a scaipeadh ansin chuig plandaí sláintiúla. Rinne an fhoireann modhnú géiniteach ar na plandaí sláintiúla ionas go dtiocfadh fluaraiseacht iain chailciam nuair a ghníomhaítear iad laistigh de chealla aonair, rud a ligeann dóibh freagairtí na bplandaí a rianú.

Na taighdeoirí amach go raibh an chuma ach dhá luaineach duilleoga glas ar leith a mhéadú na hiain cailciam i cealla plandaí sláintiúil. Tá ról ag comharthaíocht cailciam i bplandaí maidir le freagairtí cosanta a ghníomhachtú, mar shampla duilleoga a dhúnadh nó feithidí a dhíleá. Fuair ​​an fhoireann amach freisin go ndearnadh na comhdhúile a ionsú tríd an stomata, rud a ligeann do phlandaí gáis a mhalartú le linn fótaisintéise, rud a thugann le fios go dtéann siad isteach i bhfíocháin istigh an ghléasra.

Leis an tuiscint nua seo, creideann eolaithe go bhféadfadh sé go bhféadfaí plandaí a imdhíonadh in aghaidh bagairtí agus strusóirí trína nochtadh do na comhdhúile gaolmhara. D’fhéadfadh sé seo laghdú a dhéanamh ar an ngá atá le lotnaidicídí san fheirmeoireacht agus plandaí a dhéanamh níos athléimní in aghaidh an triomach.

Tá gá le tuilleadh taighde chun tuiscint a fháil ar an bhfáth nach gcuireann ach comhdhúile sainiúla an comhartha cailciam faoi deara agus chun na gabhdóirí i bplandaí a idirghníomhaíonn leis na comhdhúile seo a aithint.

Tríd is tríd, tugann an staidéar seo léargais shuntasacha ar chumarsáid plandaí agus osclaíonn sé féidearthachtaí chun straitéisí a fhorbairt chun plandaí a chosaint ó dhochar sula dtarlaíonn sé fiú.

