Faigheann na heolaithe amach Réada cosúil le Pláinéad atá ar Snámh i bPéirí i Réaltnéal i gCéin

Tá fionnachtain iontasach déanta ag eolaithe a úsáideann Teileascóp Spáis James Webb (JWST) i Réaltnéal Orion. Thug siad faoi deara timpeall 40 “planaid” ghásacha ag snámh ina mbeirteanna i gcuid i bhfad i gcéin den réaltnéal. Tá na réada seo atá cosúil le pláinéad, ar a dtugtar Jupiter-Mass Binary Objects (JuBMO), thart ar mhéid Iúpatair agus níl siad ceangailte le réalta ar bith.

Chuir an fionnachtain seo bac ar eolaithe agus é ag dul i gcoinne na dteoiricí reatha maidir le foirmiú pláinéad agus réalta. Níl pláinéid bradacha neamhchoitianta, ach tá feiniméan na JuBMO seo ag fithis ina mbeirteanna gan choinne. Dar le Samuel Pearson, eolaí ó Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa a bhí páirteach sa taighde, “Tá rud bunúsach mícheart lenár dtuiscint ar fhoirmiú pláinéid, ar fhoirmiú réalta, nó ar an dá rud.”

Tá na JuBMOanna róbheag le meas a bheith ina réaltaí, agus tá a bhfoirmiú laistigh den réaltnéal in aghaidh teoiricí reatha. Suíonn na réada seo sa bhearna idir na réaltaí agus na pláinéid, ach níl eolaithe cinnte conas a foirmíodh iad. Ghlac an JWST íomhánna mionsonraithe den réaltnéal ag baint úsáide as a cheamara gar-infridhearg.

Tugann an fionnachtain seo dúshlán don eolas atá ann faoi láthair ar chórais phláinéadacha agus ardaíonn sé go leor ceisteanna faoi na meicníochtaí a bhaineann le foirmiú pláinéid. Tá gá le tuilleadh taighde chun bunús agus nádúr na JuBMO seo a thuiscint agus na himpleachtaí a d’fhéadfadh a bheith acu dár dtuiscint ar an gcruinne.

