Diamonds Pink: Bunús na nGéamaí Uathúla agus Luachmhara a Nochtadh

Tá fionnachtana suntasacha déanta ag taighdeoirí na hAstráile ó Ollscoil Curtin i Perth faoi bhunús diamaint bándearg. Fuarthas amach gur cruthaíodh na GEMS neamhchoitianta agus luachmhara seo, a bhfuil aithne orthu mar gheall ar a ndath rós iontach, níos mó ná 1.3 billiún bliain ó shin nuair a bhris sár-ilchríoch luath. Tairgeann diamaint bándearg, ar diamaint damáiste iarbhír iad le laitís criostail saobhadh, áilleacht uathúil a thagann ar chostas.

Tháinig formhór diamaint bándearg an domhain, os cionn 90 faoin gcéad, ó mhianach Earra-Ghàidheal atá dúnta anois in Iarthar na hAstráile. As gach míle GEMS, ní raibh ach roinnt bheag de na clocha bándearga a raibh an-éileamh orthu. Mheas an fhoireann taighde faoi stiúir an Dr. Hugo Olierook gur brúdh na diamaint seo i dtreo dhromchla an Domhain le linn do Nuna, ceann de na sár-ilchríocha is luaithe, a bheith ag dul i léig. Tugann sé seo le tuiscint go bhféadfadh níos mó de na GEMS bríomhar seo a bheith ag láithreacha ilchríochacha ársa eile.

Cruthaíodh diamaint Earra-Ghàidheal go domhain faoi thalamh in aice le fréamhacha cobhsaí na mór-roinne. De réir mar a bhuail maighne talún chun Nuna a fhoirmiú, ba chúis leis an mbrú a ghintear in aice le himeall thiar thuaidh na hAstráile go n-athródh diamaint a bhí soiléir aon uair amháin dathanna. Thug taighde a rinne an Dr. Robert Pidgeon agus a fhoireann go déanach sna 1980idí le fios gur tharla an brúchtadh a thug na diamaint go dtí an dromchla timpeall 1.2 billiún bliain ó shin. Mar sin féin, ceistíodh cruinneas an mheastacháin seo mar gheall ar athruithe féideartha de bharr loch ársa.

Ag baint úsáide as ardteicneolaíocht léas léasair, bhí na taighdeoirí in ann meastachán níos cruinne a dhéanamh ar aois carraigeacha na hEargaile. Léirigh a n-anailís gur tharla an brúchtadh thart ar 1.3 billiún bliain ó shin, ag teacht leis an am a bhris Nuna. Is dócha gur éascaigh tanú an chiumhais ilchríochach le linn an bhriste seo gluaiseacht magma saibhir diamaint go dtí an dromchla.

Ní coincheap nua é an nasc idir scoilteadh ilchríochach agus foirmiú diamaint ach tá sé fós ina ábhar díospóireachta. Cuidíonn an staidéar nua le tuiscint níos fearr ar conas is féidir le briseadh an tsár-ilchríoch brúchtaí atá saibhir i ndiamaint a spreagadh. Mar sin féin, tá ceisteanna fós gan freagra maidir leis an raidhse carbóin atá riachtanach chun diamaint Earra-Ghàidheal a fhoirmiú.

Is céim shuntasach é an taighde seo chun réiteach a fháil ar an bpróiseas casta as ar cruthaíodh diamaint bhándearg uathúil agus luachmhara Earra-Ghàidheal. Tá gá le tuilleadh staidéir chun tuiscint iomlán a thabhairt ar an gcóras ársa seo. Mar is amhlaidh le go leor gnéithe den dúlra, tá iontas cinnte go leanfaidh siad ag teacht chun cinn.

