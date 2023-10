Nochtann an Smithsonian blúirí de astaróideach Bennu mar Fhuinneog isteach sa Cruinne

Tar éis turas eipiciúil a mhair 200 milliún míle tríd an spás, d'éirigh leis an spásárthach OSIRIS-REx blúirí de Bennu astaróideach a sheachadadh chuig an Domhan go déanach i mí Mheán Fómhair. Taispeánfaidh Ard-Mhúsaem Stair an Dúlra an Smithsonian na samplaí luachmhara seo anois, ag tabhairt deis uathúil do chuairteoirí iontais an chosmas a fheiceáil go dlúth.

Beidh an taispeántas poiblí a bhfuiltear ag súil go mór leis an sampla astaróideach ar siúl Dé hAoine, 3 Samhain, ag gailearaí dreigít Geolaíochta, Gems agus Mianraí Janet Annenberg an Mhúsaeim i Washington, DC Beidh carraigeacha dorcha pristine agus deannaigh a bailíodh ó Bennu sa taispeántas. , ag tabhairt spléachadh ar stair ársa ár gcóras gréine.

In éineacht leis na blúirí astaróideach beidh múnlaí scála de spásárthaí OSIRIS-Rex, le caoinchead Lockheed Martin, agus an roicéad Atlas V 411 a d'iompair an spásárthach, ar iasacht ó United Launch Alliance. Tá sé mar aidhm ag an taispeántas cuimsitheach seo cuairteoirí a thumadh i ndúchas na taiscéalaíochta spáis.

Chuir coimeádaí na dreigítí, Tim McCoy, a bhí páirteach i misean OSIRIS-REx, a sceitimíní in iúl don sárthaispeántas ceannródaíoch seo: “Is é an taispeántas seo ár gcéad deis an turas dochreidte seo a roinnt leis an bpobal.”

Tá Bennu, astaróideach beag gar don Domhan, tar éis eolaithe a mhealladh mar gheall ar an nasc a d'fhéadfadh a bheith aige le astaróideach níos mó atá saibhir i carbóin agus a bhí ann na billiúin bliain ó shin. Chuir a ghaireacht don Domhan gach sé bliana spéis NASA, rud a d'eascair misean OSIRIS-Rex. I mí Dheireadh Fómhair 2020, tháinig an spásárthach i dtír go rathúil ar dhromchla Bennu agus bhailigh siad sampla creagach.

Cé go raibh deacrachtaí beaga ag baint leis an misean, d'éirigh leis an bhfoireann thiomanta méid mór deannaigh agus carraige a bhaint as ceann TAGSAM, rud a raibh deacrachtaí acu le dúntóirí. Tá na samplaí seo tar éis dul thar sprioc tosaigh NASA cheana féin maidir le 60 gram de bhruscar a bhailiú, le scór reatha de 2.48 unsa (70.3 gram).

Léirigh réamhanailís ar an sampla raidhse móilíní carbóin agus uisce, rud a thugann léargas luachmhar ar luathfhoirmiú ár bplainéad. Leag Tim McCoy béim ar thábhacht na dtorthaí seo, ag rá, “tá an gealltanas ag samplaí Bennu go n-inseoidh siad dúinn faoin uisce agus faoin orgánach sular tháinig an saol chun ár bplainéad uathúil a chruthú.”

Bí cinnte cuairt a thabhairt ar Ard-Mhúsaem Stair an Dúlra an Smithsonian chun an taispeántas urghnách seo a fheiceáil a dhúnann an bhearna idir an chine daonna agus fairsinge ollmhór na cruinne.

CC

C: Conas is féidir liom na blúirí ó astaróideach Bennu a bhreathnú?

A: Is féidir na blúirí ó astaróideach Bennu a fheiceáil ag Ard-Mhúsaem Stair an Dúlra Smithsonian i Washington, DC

C: Cathain a bheidh an taispeántas ar siúl?

A: Osclófar an taispeántas Dé hAoine, 3 Samhain.

C: Cad eile a bheidh ar taispeáint chomh maith leis na blúirí astaróideach?

A: Beidh samhlacha scála de spásárthaí OSIRIS-Rex agus roicéad Atlas V 411 sa taispeántas freisin.

C: Cad iad na fionnachtana suimiúla a rinneadh ó na samplaí go dtí seo?

A: Tá réamhanailís ar na samplaí tar éis raidhse de mhóilíní carbóin agus uisce a nochtadh, rud a thugann léargas ar luathfhoirmiú ár bplainéad.

C: Cé mhéad smionagar a bailíodh ó astaróideach Bennu?

A: Tá NASA tar éis 2.48 unsa (70.3 gram) de charraigeacha agus deannaigh a aisghabháil, rud a sháraigh an sprioc tosaigh de 60 gram de bhruscar a bhailiú.