Aghaidh Aisteach Nua na Fostaithe: Athrú Céime san Fhaisnéis

Sa bhliain 1935, chuaigh Albert Einstein agus Erwin Schrödinger i mbun díospóireachta faoi nádúr na réaltachta agus coincheap na coimhlinte. Cé gur chreid Einstein i bprionsabal na háite, d’aimsigh Schrödinger feiniméan aisteach na háite, áit a ndéantar airíonna dhá cháithnín a chomhcheangal beag beann ar a bhfad. Dhealraigh sé seo gur sháraigh sé teoiric Einstein nach féidir le haon tionchar taisteal níos tapúla ná solas. Mar sin féin, tá fisiceoirí tagtha chun a thuiscint ó shin nach bhfuil aon tionchar cianda ag gabháil leis an bhfostú agus nach féidir leo ach eolas a dháileadh ar thoradh tomhais.

Le déanaí, tá fionnachtain shuimiúil déanta ag taighdeoirí faoin bhfostú. Nuair a théann cáithníní i bhfostú, leathnaíonn an gabháil go nádúrtha trí ghrúpa cáithníní, rud a chruthaíonn gréasán casta teagmhais. Mar sin féin, má dhéantar na cáithníní a thomhas go minic, scriostar an entanglement, rud a chosc ar fhoirmiú an ghréasáin. Léiríonn an t-aistriú seo idir an gréasán agus aon stát gréasáin athrú ar struchtúr na faisnéise agus rinneadh é a chur i gcomparáid le haistriú céime san fhaisnéis.

Chun an t-aistriú céime seo a fheiceáil i ngníomh, rinne triúr foirne meite-turgnaimh ag baint úsáide as ríomhairí chandamach chun a thomhas conas a théann na tomhais féin i bhfeidhm ar shreabhadh na faisnéise. Dheimhnigh siad gur féidir cothromaíocht íogair a bhaint amach idir gabháil agus tomhas. Spreag an fionnachtain seo tonn taighde ar na feidhmeanna féideartha a bhaineann le gabháil agus tomhas.

Cuireadh tús le comhoibriú amháin a tháinig ar an trasdul i bhfostú seo thar chomhrá faoi cheist bhunúsach maidir le gabháil thar maróg taifí greamaitheach. Leathnaigh na taighdeoirí coincheap an fhostaí ó phéire cáithníní go slabhra de cháithníní agus rinne siad iniúchadh ar an gcaoi a mbíonn tionchar ag tomhas ar an eantrópacht dul i ngleic, a dhéanann cainníochtú ar an méid faisnéise neamháitiúla atá stóráilte idir na cáithníní.

Tríd is tríd, cuireann an taighde seo solas nua ar iompraíocht chasta na teagmhála agus an gaol atá aige le faisnéis. Ní hamháin go gcuirfidh tuiscint ar an bhfeiniméan seo ár n-eolas ar mheicnic chandamach chun cinn ach d’fhéadfadh feidhmchláir réabhlóideacha i réimse na teicneolaíochta faisnéise a bheith mar thoradh air freisin.

