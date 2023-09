Saol Aisteach na Fostaithe a Iniúchadh: Trasdul Céime san Fhaisnéis

I 1935, bhí Albert Einstein agus Erwin Schrödinger in aighneas faoi nádúr na réaltachta. Chreid Einstein i bprionsabal na háite, a shonraigh nach bhféadfadh aon imeacht in aon láthair amháin cur isteach láithreach ar shuíomh i bhfad i gcéin. Ar an láimh eile, d'aimsigh Schrödinger dul i ngleic, feiniméan sa mheicnic chandamach ina ndéantar nasc idir dhá cháithnín agus a n-éiríonn lena gcinniúintí fite fuaite lena chéile.

Cé gur mhothaigh Einstein go raibh an caidreamh suaite agus d’áitigh sé gur sháraigh sé a nóisean faoin gceantar, tá tuiscint éagsúil ag fisiceoirí inniu air. Tá a fhios acu anois nach mbíonn cianthionchar ag gabháil leis an bhfostú ná an chumhacht chun toradh sonrach a bhaint amach i bhfad i gcéin. Ina áit sin, ní féidir leis ach an t-eolas ar an toradh sin a dháileadh. Tá turgnaimh cheangail tar éis éirí mar ghnáthamh le blianta beaga anuas, agus bhuaigh siad Duais Nobel.

Ach tá níos mó le dul i bhfostú ná péirí cáithníní amháin. Tá sé léirithe ag taighde a rinneadh le déanaí gur féidir le fánaíocht scaipeadh trí ghrúpaí cáithníní, rud a chruthaíonn gréasán casta de theagmhais. Is féidir cur isteach ar an ngréasán seo trí thomhais mhinice, rud a fhágann go scriostar an gabháil agus cosc ​​a chur ar an ngréasán a fhoirmiú. Tá an t-aistriú seo ó staid an ghréasáin go dtí an stát gan ghréasán mar aistriú céime san fhaisnéis tugtha ag fisiceoirí.

Chun an t-aistriú céime seo a thuiscint níos mó, rinne roinnt foirne fisiceoirí meite-turgnaimh ag baint úsáide as ríomhairí chandamach. Bhí sé mar aidhm ag na turgnaimh seo a thomhas conas a théann na tomhais féin i bhfeidhm ar shreabhadh na faisnéise. Deimhníodh an chothromaíocht íogair idir gabháil agus tomhas, rud a spreag tuilleadh taighde ar na féidearthachtaí a bhaineann le hidirghníomhaíochtaí idirghabhála agus tomhais.

Tháinig comhoibriú amháin ar an trasdul i bhfostú le linn comhrá ar maróg taifí greamaitheach. Bhí na fisiceoirí Brian Skinner agus Adam Nahum ag plé leis an ngaol idir gabháil agus faisnéis. Thuig siad gur féidir le tomhais na gcáithníní gafa aineolas faoi staid cáithníní eile a laghdú. Is é an eantrópacht i bhfostú a thugtar ar an méid a laghdaíonn tomhas an aineolais, arna thomhas ina ghiotáin.

Shín Skinner agus Nahum an coincheap seo go slabhra de cháithníní, áit a léimeann gabháil ó cháithnín amháin go dtí an chéad cheann eile. Fuair ​​​​siad amach gur féidir leis an eantrópacht i bhfostú léargas a thabhairt ar cé chomh hiomlán bhfostú atá an slabhra. Trí uainiú na dtomhas a aistriú, fuair siad amach an t-aistriú céime ón riocht gréasáin go dtí an stát gan ghréasáin.

Aibhsíonn an taighde seo castacht agus poitéinseal dul i ngleic i saol na meicnic chandamach. Léiríonn sé gur féidir le gabháil thar phéirí cáithníní a bheith ann agus go bhfuil impleachtaí fadréimseacha aige ar dháileadh agus ar struchtúr na faisnéise.

Sainmhínithe:

– Iascaireacht: Sa mheicnic chandamach, is feiniméan é an dul i bhfostú ina nasctar dhá cháithnín agus ina n-éiríonn a gcinniúintí fite fuaite lena chéile.

– Ceantar: Deir prionsabal na háite nach féidir le haon imeacht in aon láthair amháin cur isteach láithreach ar shuíomh i bhfad i gcéin.

– Trasdul Chéim: San fhisic, tagraíonn trasdul céime d'athrú ar staid an ábhair, amhail ó leacht go solad.

– Eantrópachta Fostaithe: Déanann an eantrópacht i bhfostú an ceangal idir dhá réad nó an méid faisnéise faoi réad amháin atá stóráilte go neamháitiúil i réad eile a chainníochtú.

Foinsí:

– Foinse bunaidh: Alt Quanta Magazine le Natalie Wolchover

– Níor cuireadh aon fhoinsí breise ar fáil