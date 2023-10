Excitons ceangailte go Maighnéadach Arna n-aimsiú ag Fisiceoirí Caltech

Tá fionnachtain cheannródaíoch déanta ag taighdeoirí ag Caltech i réimse an taighde exciton. Is péirí leictreon agus poill iad excitons atá faoi cheangal de ghnáth ag fórsaí leictreacha nó leictreastatacha ar a dtugtar idirghníomhaíochtaí Coulomb. Mar sin féin, tá fianaise faighte ag na fisiceoirí Caltech go bhfuil excitons maighnéadach ceangailte.

Ag baint úsáide as tóireadóir speictreascópach ardleibhéil, bhí na taighdeoirí in ann excitons nach bhfuil faoi cheangal ag fórsaí Coulomb, ach ag maighnéadas a bhrath. Is é seo an chéad turgnamh a léirigh foirmiú fíor-ama na n-excitons maighnéadach seo, ar a dtugtar excitons Hubbard freisin.

I bhformhór na n-inslitheoirí, idirghníomhaíonn leictreoin agus poill atá luchtaithe os coinne trí fhórsaí Coulomb. Mar sin féin, fuair na taighdeoirí amach i rang speisialta ábhar ar a dtugtar inslitheoirí Mott, go gceanglaíonn leictreoin agus poill ghrianghrafadóireachta trí idirghníomhaíochtaí maighnéadacha.

Osclaíonn an fionnachtain seo féidearthachtaí nua don réimse excitonics, a bhaineann le excitons a ionramháil trína n-airíonna maighnéadacha. Creideann na taighdeoirí go bhféadfadh an t-idirghníomh láidir idir excitons agus maighnéadas sna hábhair seo a bheith ina chúis le forbairt teicneolaíochtaí nua a bhaineann leas as an dá airíonna.

Chun excitons Hubbard a aslú, d’úsáid na taighdeoirí solas ar inslitheoir antiferromagnetic Mott, cineál ábhar inslithe le patrúin athfhillteacha de spins leictreoin ailínithe. Spreagann an solas na leictreoin, ag cruthú poill ina ndiaidh agus ag fágáil teaghrán excitation maighnéadach ina dhiaidh.

Bhain na heolaithe úsáid as speictreascópacht terahertz ré-réimse ama ultra-luath chun rianta loingeacha na heascóin a bhrath ar scálaí ísealfhuinnimh. Thug an teicníocht seo deis dóibh a chruthú go raibh excitons Hubbard ann.

Tá excitons éagobhsaí go bunúsach, mar is gnách go n-athcheangail na leictreoin leis na poill. Mar sin féin, bhí na taighdeoirí in ann sreabhán de excitons Hubbard a bhreathnú atá cobhsaithe go neamhbhuan le linn tréimhse ghearr ama sula dtarlaíonn athchur.

Tá an poitéinseal ag an taighde úrnua seo réimse na heicsitónacha a réabhlóidiú agus an bealach a réiteach d’fhorbairt teicneolaíochtaí nua a shaothraíonn airíonna maighnéadacha excitons.

Tagairt Iris:

Mehio, O., Li, X., Ning, H. et al. Sreabhán exciton Hubbard in inslitheoir Mott antaifearromagnetic grianghraf-dhópáilte. Nat. Fis. (2023). DOI: 10.1038/s41567-023-02204-2