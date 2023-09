Spásárthach Varda i bhfostú i bhfithis, ag feitheamh ar fhaomhadh chun filleadh ar an Domhan

Tá spásárthach tráchtála faoi úinéireacht Varda Space Industries, gnólacht nua-thionscanta a dhéanann speisialtóireacht i ndéantúsaíocht in-spáis, i bhfithis níos faide ná mar a bhíothas ag súil leis agus é ag fanacht le cead an rialtais filleadh ar an Domhan le bailiúchán eiseamail chógaisíochta. Seoladh an satailíte ar 12 Meitheamh agus é mar sprioc tosaigh de mhisean míosa chun teicneolaíocht na cuideachta a thaispeáint chun ábhair thráchtála a tháirgeadh, go háirithe cógaisíocht, taobh istigh de chuas in-aisghabhála atá deartha chun na táirgí a thabhairt ar ais go dtí an Domhan le haghaidh anailíse agus úsáide tráchtála.

Mar sin féin, tá aisghabháil capsúl Varda ar feitheamh faoi láthair tar éis don Riarachán Eitlíochta Feidearálach (FAA) agus Aerfhórsa na SA cead a dhiúltú chun é a thabhairt i dtír i gcuid iargúlta de Utah. Dúirt an FAA gur sheol Varda a fheithicil gan cheadúnas athiontrála agus nár chomhlíon sé ceanglais rialála. D'iarr Varda go ndéanfaí athbhreithniú ar an gcinneadh, atá ar feitheamh faoi láthair. Bhí spriocdhírithe ag an gcuideachta ar dheiseanna tuirlingthe go luath i mí Mheán Fómhair ag Raon Tástála agus Oiliúna Utah ach diúltaíodh cead dó mar gheall ar imní sábháilteachta.

Tá Varda Space Industries tar éis a dhearbhú go bhfuil a spásárthach i riocht maith agus "sláintiúil i ngach córas." Cé go bhfuil an spásárthach deartha chun fanacht i bhfithis ar feadh bliana iomlán más gá, tá an chuideachta ag obair go gníomhach le comhpháirtithe rialtais chun an capsule a thabhairt ar ais go dtí an Domhan a luaithe is féidir.

Tá Oifig Oibríochtaí Spáis Tráchtála an FAA freagrach as oibríochtaí seolta tráchtála agus athiontrála a cheadúnú. Mar sin féin, déanann an ghníomhaireacht athbhreithniú go príomha ar iarratais ar cheadúnais seolta, agus tá ceadúnú athiontrála sách nua. Tá 82 seoladh tráchtála ceadúnaithe ag an FAA i mbliana, méadú suntasach ar na blianta roimhe sin. Tá méadú ar líon na seoltaí tráchtála á dtiomáint go príomha ag an méadú ar líon na seoltaí SpaceX. Tá maoiniú breise iarrtha ag an FAA chun coinneáil suas leis an tionscal spáis tráchtála atá ag fás.

Is iad príomhábhair imní an FAA agus athbhreithniú á dhéanamh ar iarratais ar cheadúnais ná sábháilteacht an phobail, an baol go ndéanfaí damáiste do mhaoin, bagairtí comhshaoil, agus impleachtaí slándála náisiúnta. Cé go bhfuil sé neamhchoitianta don FAA iarratas ar cheadúnas a dhiúltú go hiomlán, tá feithiclí athiontrála fós sách neamhchoitianta. Níl ceadúnas athiontrála FAA tráchtála faighte ag dhá chuideachta go dtí seo.

Bhí Varda agus an FAA i mbun cainteanna maidir le pleananna na cuideachta chun capsúil spáis uathoibrithe a thabhairt ar ais go rialta ar an Domhan agus an tionchar a d'fhéadfadh a bheith aige ar aerthrácht tráchtála.