Tá stargazers agus díograiseoirí réalteolaíochta ag súil go fonnmhar leis an imeacht neamhaí atá le teacht chun spéartha na hoíche a thabhairt slán níos déanaí an tseachtain seo. Ar 28-29 Deireadh Fómhair, tarlóidh eclipse gealaí páirteach, ag leanúint go dlúth tar éis an eclipse gréine annular a tharla ar 14 Deireadh Fómhair.

Le linn an eclipse, rachaidh an ghealach isteach sa penumbra den chéad uair ag 11:31 pm ar 28 Deireadh Fómhair, agus ina dhiaidh sin beidh an chéim umbral ag tosú ag 1:05 rn agus ag críochnú ag 2:24 am ar 29 Deireadh Fómhair. Beidh an feiniméan neamhaí urghnách seo le feiceáil ó gach cearn den tír timpeall meán oíche.

Mar atá deimhnithe ag an Ionad Meitéareolaíochta i Bhubaneswar, beidh an eclipse ina eclipse gealaí páirteach, áit a mbeidh an ghealach ag titim faoi scáth an Domhain. Mairfidh fad an eclipse timpeall uair an chloig agus naoi nóiméad déag, le méid 0.126.

Leathnóidh infheictheacht an eclipse thar réigiún ollmhór, lena n-áirítear an tAigéan Ciúin Thiar, an Astráil, an Áise, an Eoraip, an Afraic, oirthear Mheiriceá Theas, oirthuaisceart Mheiriceá Thuaidh, an tAigéan Atlantach, an tAigéan Indiach, agus an tAigéan Ciúin Theas. Cé nach mbeidh diosca na gealaí clúdaithe ach thart ar sé faoin gcéad, is féidir an ócáid ​​​​iontach seo a fheiceáil leis an tsúil nocht, de réir an réalteolaí clúiteach Subhendu Patnaik.

Ag féachaint amach romhainn, tarlóidh an chéad eclipse gealaí eile atá le feiceáil ón India ar 7 Meán Fómhair, 2025, agus beidh sé ina eclipse gealaí iomlán. Tharla an eclipse gealaí is déanaí atá le feiceáil ón tír ar 8 Samhain, 2022 agus b’éiclips iomlán a bhí ann. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, cé go mbeidh dhá eclipses gréine agus dhá gealaí ann i 2024, ní bheidh aon cheann acu le feiceáil ón India.

Agus an dáta ag druidim linn, déan cinnte d’fhéilirí a mharcáil agus tapú ar an deis draíocht iontach an domhain neamhaí a fheiceáil. Is seónna é a chuirfidh iontas ort ar na hiontais atá lasmuigh dár bplainéad.

Ceisteanna Coitianta (Ceisteanna Coitianta)

1. Cad is eclipse gealaí ann?

Is eachtra neamhaí é eclipse gealaí a tharlaíonn nuair a thagann an Domhan idir an Ghrian agus an Ghealach, rud a fhágann go dtiteann an Ghealach faoi scáth an Domhain.

2. Cad is eclipse gealaí páirteach ann?

Is cineál eclipse gealaí é eclipse páirteach gealaí nach bhfuil ach cuid den Ghealach clúdaithe ag scáth an Domhain.

3. An féidir an eclipse gealaí a fheiceáil leis an tsúil nocht?

Sea, is féidir an eclipse gealaí a thabhairt faoi deara leis an tsúil naked. Mar sin féin, moltar i gcónaí áit a fháil ar shiúl ó shoilse geal na cathrach chun an seónna a léirthuiscint go hiomlán.

4. Cathain a bheidh an chéad eclipse gealaí eile le feiceáil ón India?

Tá an chéad eclipse gealaí eile atá le feiceáil ón India le tarlú ar 7 Meán Fómhair, 2025, agus beidh sé ina eclipse gealaí iomlán.

5. An mbeidh aon éiclips infheicthe ann in 2024?

Sea, beidh dhá eclipses gréine agus dhá gealaí ann i 2024. Ní bheidh aon cheann acu le feiceáil ón India, áfach.