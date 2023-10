Partal Lunar Eclipse le Tarlú an 28-29 Deireadh Fómhair, 2023

Tá eclipse páirteach gealaí, ar a dtugtar Chandra Grahan freisin, le tarlú ar an 28-29 Deireadh Fómhair, 2023. Tosóidh an eclipse gealaí nuair a théann an ghealach isteach sa penumbra meán oíche an 28 Deireadh Fómhair, agus cuirfear tús leis an gcéim umbral sa uair an chloig go luath ar an 29ú. Beidh an imeacht neamhaí seo le feiceáil ó gach cuid den India timpeall meán oíche.

Mar gheall ar an eclipse gealaí, cuirfidh an Somnath Mandir agus gach mandir faoi Iontaobhas Shri Somnath a gcuid searmanais puja rialta ar fionraí an 28 Deireadh Fómhair tar éis meán lae aarti.

Beidh an eclipse le feiceáil i réigiún ollmhór a chlúdaíonn an Aigéin Chiúin Thiar, an Astráil, an Áise, an Eoraip, an Afraic, oirthear Mheiriceá Theas, oirthuaisceart Mheiriceá Thuaidh, an tAigéan Atlantach, an tAigéan Indiach, agus an Aigéan Ciúin Theas.

Cuirfear tús le céim umbral an eclipse ag 01:05 AM IST ar 29 Deireadh Fómhair agus críochnóidh sé ag 02:24 AM IST. 1 uair agus 19 nóiméad a bheidh i ré an eclipse, le méid an-bheag de 0.126.

Is fiú a thabhairt faoi deara go dtarlóidh an chéad eclipse gealaí eile atá le feiceáil ón India ar 07 Meán Fómhair 2025 agus go mbeidh sé ina eclipse gealaí iomlán. Tharla an eclipse gealaí roimhe seo a bhí le feiceáil ón India an 8 Samhain 2022 agus b’éiclips iomlán a bhí ann.

Tarlaíonn eclipse gealaí ar lá lán gealaí nuair a thagann an Domhan idir an Ghrian agus an Ghealach, agus ailíníonn na trí réad go léir. Tarlaíonn eclipse gealaí iomlán nuair a théann an ghealach ar fad isteach i scáth umbral an Domhain, agus tarlaíonn eclipse páirteach gealaí nuair nach dtagann ach cuid den ghealach faoi scáth an Domhain.

