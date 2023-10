Eclipse Páirteach na Gealaí le Tarlú an 28-29 Deireadh Fómhair, 2023

Tá imeacht neamhaí le tarlú ar an 28-29 Deireadh Fómhair, 2023, mar go bhfuiltear ag súil go dtarlóidh eclipse páirteach den ghealach. Tarlaíonn an t-imeacht seo, ar a dtugtar eclipse gealaí leathdhubh freisin, nuair a ailíníonn an ghrian, an talamh agus an ghealach ar bhealach a chaitheann an domhan scáth ar an ngealach, rud a fhágann go bhfeictear níos dorcha dó.

Le linn an eclipse seo, ní bheidh ach cuid den ghealach clúdaithe ag scáth an domhain, rud a fhágann go mbeidh laghdú páirteach ar a gile is gnách. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil an cineál eclipse seo difriúil ó eclipse gealaí iomlán, áit a bhfuil an ghealach clúdaithe go hiomlán ag scáth an domhain.

Táthar ag súil go dtarlóidh eclipse páirteach na gealaí thar thréimhse roinnt uaireanta, agus go dtarlóidh an bhuaic-infheictheacht go déanach sa tráthnóna nó go luath ar maidin ag brath ar chrios ama na tíre. San India, tá an eclipse le tosú oíche an 28 Deireadh Fómhair agus leanúint ar aghaidh go luath ar maidin an 29 Deireadh Fómhair.

Beidh deis ag breathnóirí san India an ghealach a fheiceáil de réir a chéile a gile a chailleadh agus í ag dul isteach i scáth an domhain. Is meabhrúchán é an feiniméan seo ar na himeachtaí neamhaí dochreidte a tharlaíonn inár gCruinne agus tugann sé deis uathúil do réaltagazers agus díograiseoirí réalteolaíochta iontais ár gcóras gréine a urramú agus a léirthuiscint.

Tá sé tábhachtach na réamhchúraimí cuí a ghlacadh agus tú ag breathnú ar an eclipse chun do shúile a chosaint ó ghhathanna díreacha na gréine. Moltar gloiní gréine eclipse nó scagairí gréine ceadaithe eile a úsáid chun aon dochar a d’fhéadfadh a bheith agat do radharc na súl a chosc.

Mar sin marcáil do chuid féilirí le haghaidh deireadh seachtaine an 28-29 Deireadh Fómhair, 2023, agus tóg an t-am le háilleacht aoibhinn eclipse páirteach na gealaí a fheiceáil. Deis atá ann teagmháil a dhéanamh leis an domhan nádúrtha agus iontas a dhéanamh ar na hiontais iontacha atá le tairiscint ag ár gcruinne.

