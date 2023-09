Amharcann Taiscéalaí Gréine Parker NASA ar Aifreann Coróineach Cumhachtach a Dhiúltú

D'eitil Tóraigh Gréine Parker NASA le déanaí trí astú mais chorónach cumhachtach (CME) in aice leis an nGrian, ag soláthar sonraí luachmhara ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn plasma na Gréine le deannach idirphláinéid. Tá an CME seo ar cheann de na cinn is déine a taifeadadh riamh. Don chéad uair, thug an taiscéalaí faoi deara an t-idirghníomhú idir CMEanna agus deannach idirphláinéid, rud a thaispeánann feiniméan a teoiricíodh dhá scór bliain ó shin ach nár breathnaíodh riamh roimhe.

Foilsíodh anailís ar na sonraí a bhailigh an taiscéalaí le linn na heitilte in The Astrophysical Journal. Tháinig eolaithe a rinne staidéar ar an CME ar an gconclúid gur ghlan sé an deannach idirphláinéid suas go dtí achar 6 mhilliún míle ón nGrian. Mar sin féin, líonadh an spás a glanadh suas go luath le níos mó deannaigh interplanetary.

Thug ceamara Leathan Íomhánna Réimse le haghaidh Tóraithe Gréine (WISPR) de chuid Parker Solar Probe radharc ar an CME agus an spásárthach ag dul tríd. Ar dtús, ghlac an ceamara radharc síochánta ar an spás domhain, ach go tapa d'éirigh sé plódaithe le solas geal mar a chuaigh leideanna ábhair tríd.

Tá fionnachtana suntasacha á ndéanamh ag an Parker Solar Probe ó seoladh é i 2018. In 2021, rinne sé a chéad teagmháil dhíreach le coróin na Gréine agus tá staidéar á dhéanamh aige ar ghaoth na gréine. Arna ainmniú i ndiaidh Eugene Parker, a theoiric go raibh gaoth na gréine ann, chríochnaigh an taiscéalaí a séú eitilt de Véineas i mí Lúnasa 2022 agus leanfaidh sé ag bailiú léargais nua ar dhinimic na Gréine le linn a misean leanúnaigh.

Foinsí:

– Réitíonn Taiscéalaí Gréine Parker NASA Rún Fadtréimhseach Faoin nGrian, NASA