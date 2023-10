Leanann Taiscéalaí Gréine Parker ag Iniúchadh Rúndiamhra na Gréine

D'éirigh leis an Parker Solar Probe a 17ú gar-chur chuige don Ghrian a bhaint amach, ag teacht laistigh de 7.26 milliún ciliméadar (4.51 milliún míle) d'fhótasféar na Gréine. Is é an éacht seo an ceann is deireanaí i sraith éachtaí dochreidte a rinne an taiscéalaí, lena n-áirítear a bheith ar an gcéad spásárthach a eitilt trí oll-astuithe corónach (CME) agus a tháinig slán.

Le linn a 13ú cur chuige i leith an Ghrian ar 5 Meán Fómhair, 2022, chuaigh an Parker Solar Probe trí CME, ag bailiú sonraí luachmhara faoi luas agus dlús na tonn turrainge. D’fhéadfadh an CME seo, dá mbuail sé an Domhan, damáiste mór a dhéanamh do chórais chumarsáide agus ghreillí cumhachta.

Tá an Parker Solar Probe feistithe le sciath chun a chuid uirlisí a chosaint ó theocht suas go 1400°C, chun staidéar a dhéanamh ar an gcoróin ghréine agus ar luasghéarú na gréine gaoithe agus í ag imeacht ón nGrian. Tá súil ag na heolaithe struchtúr an Ghrian a thuiscint, na réimsí maighnéadacha a mbíonn tionchar acu ar shreabhadh plasma, agus meicníocht iompair na gcáithníní fuinniúla a astaíonn an Ghrian.

Is imeachtaí cumhachtacha iad eistíltí mais choróin ar féidir tionchar suntasach a bheith acu ar mhaighnéadsféar an Domhain, rud a chuireann isteach ar ghreillí cumarsáide agus leictreacha, chomh maith le taispeántais áille de aurora borealis a tháirgeadh. Trí staidéar a dhéanamh ar CMEanna, tá sé mar aidhm ag fisiceoirí gréine cumais réamhaisnéise a fhorbairt do na stoirmeacha gréine seo agus léargas a fháil ar na fórsaí a thiomáineann iad.

Táthar ag súil go leanfaidh misean an Parker Solar Probe go dtí lár na bliana 2025, agus an spásárthach ag leanúint fithisí dlúth timpeall na Gréine agus ag déanamh eitiltí breise de Véineas. Soláthróidh na sonraí a bhailíonn an taiscéalaí léargais luachmhara ar an ngrianghaoth agus feabhsóidh siad ár dtuiscint ar na próisis a chuireann tríd an nGrianchóras í.

Foinsí:

– NASA – Socraíonn Taiscéalaí Gréine Parker Fad, Marcanna Luais ar an 17ú Swing by the Sun

– NASA – Neas-Ghrian In Situ agus Cianbhraiteacht Breathnaithe ar Oll-staidéar Coróineach agus a Éifeacht ar an mBileog Reatha Héiliospheric