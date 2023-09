Déanann Paraisítí Seangán a Ionramháil chun Lanna Féir a Thógáil, Aimsíonn Eolaithe

Tá fionnachtain iontach déanta ag eolaithe ag Roinn na nEolaíochtaí Plandaí agus Comhshaoil ​​de chuid Ollscoil Chóbanhávan faoi phucháin ae lancet, cineál seadán. Tá an cumas iontach ag na liús seo seangáin a smachtú agus iad a dhéanamh dreapadh suas agus síos lanna féir, rud a mhéadaíonn an seans go n-ídíonn ainmhithe móra na púcaí.

Tosaíonn saolré phucháin ae lansaí nuair a eisfhearann ​​ba a gcuid uibheacha agus nuair a chríochnaíonn siad ar féarach. Ionsaíonn seilidí na huibheacha seo, áit a bhforbraíonn siad ina larbhaí agus a atáirgeann go héighnéasach. Freagraíonn na seilidí don inmhíolú trí chistíní a fhoirmiú timpeall na péisteanna, a dhíbirt ina dhiaidh sin mar liathróidí slaim. I ngan fhios dóibh, itheann seangáin na liathróidí slaim seo in éineacht le larbhaí na péisteanna.

Nuair a bhíonn siad istigh sa seangán, aistríonn na larbhaí go boilg na seangáin nó chuig a inchinn. Glacann na daoine a shroicheann an inchinn smacht, ag ordú don seangán lann féir a dhreapadh agus greim a fháil air. Fágann an t-iompar seo go mbíonn sé níos éasca ag ainmhithe móra an seangán agus na paraisítí a ionghabháil de thaisme. Taobh istigh den óstach deiridh, aibíonn na péisteanna agus leagann siad uibheacha in ae an óstaigh, ag comhlánú an timthrialla.

Fuair ​​taighdeoirí a rinne staidéar ar sheangáin ionfhabhtaithe i bhForaoisí Bidstrup na Danmhairge go raibh ról suntasach ag an teocht in iompar na seangáin. Ar laethanta fionnuar, d'fhan na seangáin ar an bhféar, ach ar laethanta níos teo, tháinig siad síos. Tugann an breathnóireacht seo le fios go n-ionramhálann na péisteanna na seangáin den chuid is mó le linn uaireanta oíche agus maidin. Leagann na torthaí béim ar chastacht iompar seadán agus leagann siad béim ar an ngá atá le tuilleadh taighde sa réimse seo.

Cé gur annamh é, is féidir leis na paraisítí seo a bheith ionfhabhtaithe ar dhaoine ó am go chéile. I gcásanna den sórt sin, féadfaidh an t-ae agus na duchtanna bile dochar a dhéanamh. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach iad daoine an príomh-óstach do phucháin ae lancet.

Foinsí:

– Ollscoil Chóbanhávan, Roinn na nEolaíochtaí Plandaí agus Comhshaoil

– Iris Éiceolaíochta Iompraíochta