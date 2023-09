Andraiméide, Gan choinne: Nocht Buaiteoirí Chomórtas Ghrianghrafadóir Réalteolaíochta na Bliana Réaltghrianghrafanna Néalacha

Tá buaiteoirí an chomórtais 15ú Grianghrafadóir Réalteolaíochta na Bliana fógartha, agus Marcel Drechsler, Xavier Strottner, agus Yann Sainty ag tabhairt abhaile leo an duais iomlán. Nochtann a ngrianghraf buaiteach, dar teideal “Andromeda, Unexpected,” stua plasma ollmhór atá suite in aice leis an Réaltra Andraiméide (M31), a spreag comhoibriú eolaíoch domhanda mar go bhféadfadh sé a bheith ar an struchtúr is mó dá leithéid in aice lenár mBealach Bó Finne.

Tá an Réaltra Andraiméide, ár gcomharsa bíseach is gaire dúinn, ina ábhar coitianta sa réaltfhótagrafaíocht le fada an lá. Mar sin féin, is é an rud a fhágann an fionnachtain seo óna chéile ná méid ollmhór an stua, thart ar 1.5 x 0.45 céim, agus a chóngaracht, ach 1.2 céim ar shiúl ó lár an M31, soir ó dheas ó phríomhchorp an réaltra.

Gabhadh an íomhá iontach seo trí úsáid a bhaint as teileascóp Takahashi FSQ-106EDX4, gléas Sky-Watcher EQ6 Pro, agus ceamara ZWO ASI2600MM Pro. Chuir na grianghrafadóirí a mbuíochas in iúl don ghradam, agus iad buíoch as an tacaíocht agus an spreagadh a fuair siad. Mhol an Breitheamh László Francsics an íomhá as an méid a chuir sé le réaltfhótagrafaíocht.

Bronnadh an teideal Grianghrafadóir Óg Réalteolaíocht na Bliana ar na déagóirí Síneacha Runwei Xu agus Binyu Wang as a gcomhoibriú ar “The Running Chicken Réaltnéal”. I measc na mbuaiteoirí eile i gcatagóirí éagsúla bhí Andreas Ettl, James Baguley, Eduardo Schaberger Poupeau, Angel An, agus John White, a bhuaigh a íomhá “Black Echo” Duais Annie Maunder do Nuálaíocht Íomhá trí léiriú amhairc a dhéanamh ar fhuaim poll dubh.

Thug an Dr. Ed Bloomer, réalteolaí ag an Réadlann Ríoga Greenwich, faoi deara na fíorfhionnachtana a fuarthas i gcomórtas na bliana seo. Fuarthas breis is 4,000 iontráil ó 64 tír, rud a léirigh an tsuim dhomhanda i réaltfhótagrafaíocht. Fuair ​​na buaiteoirí duais airgid de £10,000, agus tugadh aitheantas freisin don dara háit agus do rannpháirtithe a bhfuil ardmholadh ag dul dóibh.

Taispeánfar na grianghraif bhuaiteacha go léir, chomh maith le rogha íomhánna ar an ngearrliosta, ag an Ard-Mhúsaem Muirí i Londain ó 16 Meán Fómhair. Tugann an taispeántas deis uathúil chun áilleacht na cruinne a ghlac réaltghrianghrafadóirí cumasacha ó ar fud an domhain a urramú.

