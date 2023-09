D'athraigh Ócáid Mistéireach ábhar dorcha ár Réaltra, Seónna Staidéir

Tugann staidéar le déanaí le fios go bhfuil saobhadh suntasach ar chruth ár réaltra mar gheall ar blob ollmhór ábhar dorcha dofheicthe. Cé gur chreid na heolaithe ar dtús gur diosca cothrom a bhí sa Bealach Bó Finne le dhá ghéag bíseach, léirigh tomhais a rinneadh le céad bliain anuas lúbadh gan mhíniú. Tarlaíonn an warping den chuid is mó ag teorainneacha an réaltra, áit a bhfuil réigiúin áirithe ag tumadh agus cuid eile ag lasadh aníos, rud a thugann cuma shombrero brúite air.

D’fhéadfadh gur nocht insamhaltaí ríomhaireachta a rinne taighdeoirí an chúis atá taobh thiar den fheiniméan seo. Tugann na hionsamhlúcháin le fios go bhfuil imeacht mistéireach ann a chuir isteach ar ailíniú ábhar dorcha dofheicthe ár réaltra. Léiríonn an staidéar, a foilsíodh san iris Nature Astronomy an 14 Meán Fómhair, fianaise an-láidir go bhfuil ár Réaltra clúdaithe i hala ábhar dorcha claonta.

Is cineál ábhar dothuigthe é ábhar dorcha arb ionann é agus thart ar 85% d’ábhar iomlán na cruinne. Cé nach n-idirghníomhaíonn sé go díreach le solas agus go bhfuil sé fós dofheicthe, is féidir a éifeachtaí imtharraingthe a thabhairt faoi deara. Tá ábhar dorcha freagrach as luasghéarú a dhéanamh ar na réaltaí chuig luasanna neamhghnácha agus iad ag fithisiú lárionaid réaltraí, ag saobhadh solas na réalta i bhfad i gcéin, agus ag múnlú hala Réaltrach Bhealach na Bó Finne.

Tagraíonn an Halal Réaltrach do sféar mór de na réaltaí a snámhann cosúil le duilleoga ar lochán d'ábhar dorcha, suite taobh amuigh de na géaga bíseach Bhealach na Bó Finne. Tá sé léirithe ag imscrúduithe le déanaí a bhain úsáid as spásárthach Gaia de chuid Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa go bhfuil na réaltaí laistigh den halo Réaltrach mí-ailínithe go háirithe.

In iarracht tuiscint a fháil ar na himpleachtaí a bhaineann le hala réalt neamhchothromaithe don ábhar dorcha halo, d'úsáid réalteolaithe samhlacha ríomhaire chun réaltra óg a athchruthú cosúil le Bealach na Bó Finne. Áiríodh sa mhúnla hala ábhar dorcha claonta 25 céim i gcoibhneas leis an diosca. Tar éis dóibh an réaltra a ionsamhlú ar feadh 5 billiún bliain, fuair taighdeoirí amach go raibh a múnla cosúil go mór lenár réaltra féin.

Níl an chúis atá taobh thiar de mhí-ailíniú an Halo ábhar dorcha soiléir fós. Mar sin féin, tugann na hionsamhlúcháin a rinne na taighdeoirí le fios gur dócha gur imbhualadh ollmhór é, a bhféadfadh baint a bheith aige le réaltra eile a bheadh ​​ag imbhualadh lenár linn féin. D'fhéadfadh an t-imbhualadh seo a bheith ina chúis le hala ábhar dorcha a chlaonadh suas le 50 céim suas sula sroichfidh sé go mall go dtí an t-ingearchló 20 céim atá aige faoi láthair.

