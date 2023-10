Gabhann OSIRIS-REx NASA Íomhánna de Scaoileadh Capsúil Tuairisceáin i Nóiméad Stairiúil

Thug taiscéalaí astaróideach OSIRIS-REx NASA spléachadh ar an stair agus é ag gabháil do ghrianghraif de scaoileadh a chapsúl fillte. D'eisigh an ghníomhaireacht spáis na híomhánna ar 3 Deireadh Fómhair, ag taispeáint an mhóimint a imscaradh an capsule fillte ó OSIRIS-REx agus a chuaigh i dtreo na Cruinne. Nochtann na grianghraif an ghrian ag barr an fhráma agus “Créscent Earth” tanaí ar an imeall clé. Chuir foireann an mhisin na híomhánna seo le chéile ina GIF.

Bhí tréimhse ghairid sa spás ag an capsule fillte, ar mheáchan 110 punt (50 cileagram) é sular éirigh leis dul i dteagmháil léi i bhfásach thuaidh Utah mar a bhí beartaithe. Tháinig sé i dtír faoi pharaisiúit timpeall ceithre huaire an chloig tar éis dó a bheith curtha i dtír. Ba é seo an chéad iarracht riamh de chuid NASA ar aischur samplach astaróideach agus measadh gur éacht suntasach é.

Bhí ábhair ríthábhachtacha sa capsule a bhailigh OSIRIS-REx ón astaróideach Bennu gar don Domhan i mí Dheireadh Fómhair 2020. Iompraíodh an salachar agus an gairbhéal a bailíodh ón astaróideach go tapa chuig Johnson Space Center (JSC) i Houston. Ag JSC, tá an t-ábhar lasmuigh den Domhan á phróiseáil, á choimeád agus á stóráil faoi láthair.

Measann foireann an mhisin gur chuir OSIRIS-REx timpeall 8.8 unsa (250 gram) d'ábhar Bennu ar ais. Mar sin féin, níl anseo ach réamh-mheastachán, agus fógrófar an méid cruinn le linn imeacht craoladh gréasáin ar 11 Deireadh Fómhair. Táthar ag súil go mbeidh an sampla ina acmhainn luachmhar d'eolaithe staidéar a dhéanamh air sna blianta atá le teacht.

Déanfaidh taighdeoirí ó ar fud an domhain anailís chúramach ar na giotán astaróideach chun léargas a fháil ar laethanta tosaigh an chórais gréine. Imscrúdóidh siad freisin an ról a d’fhéadfadh a bheith ag carraigeacha spáis atá saibhir ó thaobh carbóin de, mar Bennu, i seachadadh bloic thógála na beatha don Domhan. Cuirfidh na torthaí seo le tuiscint níos doimhne ar bhunús na beatha sa chruinne.

Foinsí: Oifigigh NASA, NASA/Goddard/Ollscoil Arizona/Lockheed Martin