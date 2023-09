Capsúil OSIRIS-REx NASA chun Samplaí Asteroid Pristine a Sheachadadh don Domhan

Tá misean stairiúil NASA, OSIRIS-REx (Bunús-Léirmhíniú Speictiúil-Aithint Acmhainne-Slándáil-Regolith Explorer), socraithe chun na samplaí astaróideach pristine den chéad uair riamh a sheachadadh chuig an Domhan maidin Dé Domhnaigh. Eiseoidh an taiscéalaí OSIRIS-REx capsule ina mbeidh samplaí den astaróideach Bennu gar don Domhan. Táthar ag súil go mbainfidh an capsule síos go bog faoi pharaisiúit ag Raon Tástála agus Traenála Utah na Roinne Cosanta agus ag Dugway Proving Grounds.

Is féidir leat féachaint ar chlúdach beo an tuirlingthe ar chainéal YouTube NASA nó ag Space.com. Cuirfear tús leis an gclúdach ag 10 am EDT.

Sheol OSIRIS-REx i mí Mheán Fómhair 2016 agus shroich sé Bennu, astaróideach a d’fhéadfadh a bheith guaiseach, i mí na Nollag 2018. Chaith an taiscéalaí an chéad 22 mhí eile ag fiosrú an astaróideach, ag socrú taifead nua don chomhlacht is lú a d’fhithisigh spásárthach riamh.

I mí Dheireadh Fómhair 2020, bhailigh OSIRIS-REx sampla de dhromchla Bennu go rathúil, ag gabháil thart ar 8.8 unsa (250 gram) de shalachar agus de ghairbhéal. Cinnfear an chainníocht bheacht a luaithe a osclaíonn foireann an mhisin capsúl samplach an taiscéalaí.

Tar éis an touchdown, déanfar an sampla a iompar chuig Ionad Spáis Johnson NASA i Houston le haghaidh coimeádta agus stórála. Beidh rochtain ag eolaithe ó ar fud an domhain ar an sampla le haghaidh tuilleadh staidéir. Tá súil acu léargais a fháil ar laethanta tosaigh an ghrianchórais agus imscrúdú a dhéanamh ar láithreacht móilíní orgánacha carbóin iontu a d'fhéadfadh a bheith tar éis cur le bunús na beatha ar an Domhan.

Chomh maith leis an gcloch mhíle seo, leanfaidh an spásárthach OSIRIS-REx ar aghaidh lena misean leathnaithe ar a dtugtar OSIRIS-APEX. Rachaidh sé chuig an astaróideach a d’fhéadfadh a bheith guaiseach Apophis, agus é beartaithe go 2029.

Is éacht suntasach é an misean seo do NASA, ag oscailt féidearthachtaí nua chun bunús ár gcóras gréine agus acmhainneacht na beatha lasmuigh den Domhan a thuiscint.

