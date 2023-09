Filleann Spásárthach Osiris-Rex NASA le Samplaí ó astaróideach Bennu

Achoimre: Tar éis misean seacht mbliana, tá spásárthach Osiris-Rex de chuid NASA le tabhairt chun críche a dturas chun staidéar a dhéanamh ar an “charraig is contúirtí sa Ghrianchóras” trí dhul ar ais le samplaí ithreach ón astaróideach Bennu. Ar an Domhnach, de réir mar a théann an spásárthach thar an Domhan, déanfar na samplaí a scaoileadh agus a chosaint laistigh de chapsúl. Tá súil ag eolaithe go dtabharfaidh anailís ar cheimic na samplaí seo léargas ar fhoirmiú pláinéid na billiúin bliain ó shin agus b'fhéidir go gcaillfidh sé solas ar bhunús na beatha ar an Domhan. Táthar ag súil go dtiocfaidh an capsúl i dtír i Stát SAM de Utah ag 08:55 am áitiúil. In ainneoin an imní a bhain leis an tsliocht, chuir príomhimscrúdaitheoir an mhisin, Dante Lauretta, in iúl go raibh an fhoireann ullmhaithe go maith le haghaidh aon teagmhais. Ba é an sprioc a bhí ag Osiris-Rex ná samplaí a bhailiú ó Bennu, a bhfuil seans beag ann go n-imbhuailfidh sé lenár bplainéad ag deireadh an 22ú haois. Shroich an spásárthach an astaróideach i 2018, chaith sé dhá bhliain ag déanamh staidéir air, agus ansin bhailigh sé ábhair dhromchla go rathúil. Is é an chéim dheireanach ná na samplaí, a bhfuil meáchan thart ar 250g orthu, a sheachadadh go sábháilte chuig an Domhan.

Tá na foirne téarnaimh muiníneach faoin tuirlingt; áfach, fanann siad aireach de bharr tubaistí san am atá caite. Tharla eachtra amháin den sórt sin i 2004 leis an capsule Genesis, áit ar theip ar a paraisiúit, rud a rinne damáiste do na samplaí. Rinneadh iniúchadh cúramach ar lasca domhantarraingthe capsule Osiris-Rex chun fadhb den chineál céanna a chosc. Mar sin féin, beidh “foireann sáraithe” réidh chun cabhrú más gá. De réir mar a thagann an capsúl síos, déanfaidh meitéareolaithe i Utah monatóireacht ar an aimsir chun an suíomh tuirlingthe a thuar go cruinn. Tá oibríochtaí aisghabhála pleanáilte go cúramach, lena n-áirítear eitilt go dtí an pointe buail le héileacaptar agus an sampla a iompar chuig seomra glan ag an Dugway Proving Ground, chun éilliú a chosc. Nuair a bheidh siad seachadta go sábháilte, déanfar na samplaí a iompar chuig Ionad Spáis Johnson NASA i Texas le haghaidh anailís mhionsonraithe.

Tá an spásárthach Osiris-Rex le leanúint lena mhisean tar éis dó na samplaí a sheachadadh, mar go n-ordófar dó réiteoireacht le astaróideach eile ar a dtugtar Apophis in 2029.

Sainmhínithe:

– Osiris-Rex: misean spásárthaí NASA chun staidéar a dhéanamh ar astaróideach Bennu.

– Bennu: astaróideach a d’fhéadfadh imbhualadh leis an Domhan ag deireadh an 22ú haois.

– Genesis: Misean spásárthaí roimhe seo a tháinig chun solais le linn samplaí a aisghabháil.

– Lasca domhantarraingthe: Comhpháirteanna den chuas a áirithíonn an treoshuíomh ceart le linn an tsleachta.

Foinse: BBC News