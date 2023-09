Spásárthach Osiris-Rex Le Filleadh ar an Domhan le Samplaí Bennu

Tá an spásárthach Osiris-Rex socraithe chun filleadh ar an Domhan, ag iompar samplaí luachmhara a bailíodh ón astaróideach Bennu. Táthar ag súil go mbuailfidh an spásárthach barr atmaisféar an Domhain in iarthar Utah ag 08:42 am áitiúil. Is é an sprioc tuirlingthe raon tástála míleata iargúlta sa réimse seo.

De réir mar a théann an spásárthach isteach in atmaisféar an Domhain, beidh sé ag taisteal ar luas blistering de 12km/s, nó 27,000msu. Cuirfidh an luas tapa seo faoi deara go mbeidh taobh íochtair na ceardaíochta ag teas suas go dtí teocht os cionn 3,000 céim Celsius. Mar sin féin, freastalóidh an teas dian seo freisin ar an gcuspóir tábhachtach chun an spásárthach a mhoilliú.

Chun cobhsaíocht a áirithiú le linn shliocht, déanfar paraisiúit drogue a imscaradh. Ina dhiaidh seo, tabharfaidh príomhshleamhnán an capsule go réidh go dtí an talamh. Is é 08:55 an t-am teagmhála a bhfuiltear ag súil leis le hurlár fásaigh Utah.

Nuair a bheidh an spásárthach tuirlingthe, déanfaidh héileacaptair é a iompar chuig saotharlann sealadach. Feidhmeoidh an tsaotharlann seo mar áis chun an capsúl samplach a ullmhú le haghaidh tuilleadh anailíse ag Johnson Space Center NASA i Texas. Tá saoráid thiomnaithe ag an ionad atá deartha go sonrach chun scrúdú agus staidéar críochnúil a dhéanamh ar shamplaí a bailíodh ón astaróideach Bennu.

Tá an misean suntasach seo le déanamh le blianta beaga anuas, agus an spásárthach Osiris-Rex ag tosú ar a thuras go Bennu in 2016. Ba é sprioc an mhisin samplaí a bhailiú ón astaróideach seo atá gar don Domhan agus iad a chur ar ais chuig an Domhan le haghaidh mionstaidéir. Creidtear go bhfuil léargais luachmhara ag na samplaí ó Bennu ar an ngrianchóras luath agus ar bhunús an tsaoil.

Agus an spásárthach Osiris-Rex ag tabhairt a misean chun críche agus ag filleadh ar an Domhan, tá eolaithe agus taighdeoirí ag fanacht go fonnmhar le teacht na samplaí. D’fhéadfadh impleachtaí suntasacha a bheith ag torthaí na samplaí seo dár dtuiscint ar ár bplainéad féin agus ar an gcruinne i gcoitinne.

