Misean Osiris-Rex NASA chun an Sampla astaróideach is Mó a Sheachadadh don Domhan

Tá misean Osiris-Rex NASA socraithe chun stair a dhéanamh tríd an sampla astaróideach is mó a cuireadh ar ais ar an Domhan riamh a sheachadadh. Táthar ag súil go dtiocfaidh capsule ina bhfuil thart ar 250g de charraigeacha agus deannaigh a bailíodh ón astaróideach Bennu i dtír i bhfásach Utah Dé Domhnaigh. Léiríonn an misean seo céad iarracht NASA sampla a bhailiú ó astaróideach ó 2020 i leith.

Seoladh an spásárthach Osiris-Rex i Meán Fómhair 2016 agus shroich sé Bennu i mí na Nollag 2018. Thar beagnach dhá bhliain, mhapáil an spásárthach dromchla an astaróideach go cúramach sular bailíodh an sampla an 20 Deireadh Fómhair, 2020.

Déanfar cuid den sampla, timpeall an ceathrú cuid, a dháileadh ar níos mó ná 200 duine ó 38 institiúid ar fud an domhain. Oibreoidh an grúpa éagsúil eolaithe seo le chéile chun anailís a dhéanamh ar an sampla agus chun léargais a fháil ar stair luath agus ar éabhlóid ár gcóras gréine. Feictear Bennu, iarsma 4.5 billiún bliain d'aois, mar chapsúl ama ar féidir leideanna luachmhara a sholáthar maidir le foirmiú pláinéid.

Ceann de na príomhbhuntáistí a bhaineann le sampla a bhailiú go díreach ó astaróideach cosúil le Bennu ná an t-éilliú íosta. Murab ionann agus meteorites a thiteann go dtí an Domhan agus a éillítear go tapa ar theagmháil lenár n-atmaisféar, tabharfaidh an sampla Osiris-Rex léargas gan mhilleadh d’eolaithe ar an am atá thart. D'fhéadfadh sé seo a bheith ríthábhachtach chun bunús orgánach agus uisce a d'fhéadfadh a bheith tar éis cur le forbairt na beatha ar an Domhan a thuiscint.

Leagann an réaltfhisiceoir an tOllamh Boris Gansicke ó Ollscoil Warwick béim ar a thábhachtaí atá sé staidéar a dhéanamh ar asteroids: “Tá na hamhbhloic thógála as a ndearnadh an Domhan sna asteroids inár ngrianchóras, mar sin inseoidh oibriú amach a gcomhdhéanamh go leor dúinn faoi conas a foirmíodh ár bplainéad. . Tá go leor ceisteanna fós gan freagra, mar fhoinse uisce an Domhain agus bunús na gcomhábhar don bheatha.”

Is cloch mhíle thábhachtach é an misean seo inár dtóir ar eolas ar stair ár ngrianchórais agus osclaíonn sé féidearthachtaí chun asteroidí a iniúchadh tuilleadh agus an tionchar a d’fhéadfadh a bheith acu ar ár dtuiscint ar bhunús an tsaoil.

