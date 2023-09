Déanann Tóraíocht OSIRIS-REx NASA Ceartúchán Deiridh ar an gCúrsa sula bhfilleann sé Sampla astaróideach ar an Domhan

D'éirigh le taiscéalaí OSIRIS-REx NASA a ainliú ceartúcháin trajectory seo caite, rud a thug céim amháin níos gaire don sampla astaróideach a sheachadadh chuig an Domhan ar 24 Meán Fómhair. Rinne an taiscéalaí sruthán innill gairid ar an Domhnach, rud a d'athraigh treoluas 7 n-orlach (17.8 ceintiméadar) in aghaidh an nóiméid. Choigeartaigh an ainliú seo suíomh tuirlingthe an chapsúil samplach, ag bogadh soir beagnach 8 míle (12.5 ciliméadar) laistigh den chrios tuirlingthe réamhchinnte ar Raon Tástála agus Oiliúna Utah na Roinne Cosanta.

Lean an ainliú ceartúcháin seo tar éis ainliú ríthábhachtach maidir le socrú an chúrsa ar 10 Meán Fómhair, a raibh sé mar aidhm aige an capsule samplach a scaoileadh ar 24 Meán Fómhair ag airde 63,000 míle (102,000 km) os cionn an Domhain. Faoi láthair, tá an taiscéalaí timpeall 1.8 milliún míle (2.8 milliún km) ón Domhan agus tá sé ag druidim ar luas thart ar 14,000 msu (23,000 kph).

Seoladh misean OSIRIS-REx, a seoladh i Meán Fómhair 2016 le buiséad de $1 billiún, chun staidéar a dhéanamh ar an astaróideach Bennu gar don Domhan. Tar éis blianta breathnóireachta, d’éirigh leis thart ar 8.8 unsa (250 gram) d’ábhar a bhailiú ó dhromchla Bennu i mí Dheireadh Fómhair 2020.

Nuair a fhillfidh sé ar an Domhan, seolfar an sampla chuig Ionad Spáis Johnson NASA i Houston, áit a gcoimeádfar agus a stórálfar é. Déanfar cuid de na hábhair astaróideach a dháileadh ar eolaithe ar fud an domhain chun staidéar a dhéanamh ar an gcóras gréine luath agus ar an ról a d'fhéadfadh a bheith ag asteroids saibhir i carbóin cosúil le Bennu maidir le teacht chun cinn na beatha ar an Domhan. Creideann eolaithe go bhféadfadh na asteroids seo comhdhúile orgánacha, bloic thógála riachtanacha don saol, a thabhairt chuig an Domhan trí thionchair ársa.

Cé go dtéann an capsule fillte chuig an Domhan, leanfaidh príomh-spásárthach OSIRIS-REx dá mhisean. Rachaidh sé ar aghaidh i dtreo astaróideach eile a d’fhéadfadh a bheith contúirteach, Apophis, ar mhisean leathnaithe ar a dtugtar OSIRIS-APEX, atá beartaithe do 2029.

