Neartaíonn Misean OSIRIS-REx NASA an Domhan le Sampla lómhar astaróideach

Tá spásárthach OSIRIS-REx NASA ag dúnadh ar an Domhan lena lasta luachmhar de shamplaí astaróideach. In ainliú criticiúil, scaoil an spásárthach a thrusters dearc-rialaithe, ag coigeartú a treoluas de 0.5 mph chun toradh rathúil a chinntiú. Gan an ceartúchán beag seo, bheadh ​​an domhan caillte ag an taiscéalaí agus a lasta astaróideach.

Baineann misean OSIRIS-REx le bailiú samplaí salachar agus gairbhéil ón astaróideach Bennu, a thomhasann thart ar 1,650 troigh ar leithead. Bhailigh an spásárthach thart ar 8.8 unsa (250 gram) d’ábhar le linn a cuairte ar Bennu i mí Dheireadh Fómhair 2020. Déanfar na samplaí luachmhara seo a sheachadadh chuig an Domhan i capsule ar maidin an 24 Meán Fómhair.

Táthar ag súil go dtiocfaidh an capsule fillte i dtír i limistéar sonraithe 36 míle faoi 8.5 míle ar Raon Tástála agus Oiliúna Utah, siar ó dheas ó Salt Lake City. Tarlóidh an tuirlingthe thart ar 13 nóiméad tar éis an capsule a scaoileadh, agus an spásárthach tar éis luas agus uillinn beacht.

Beidh na samplaí astaróideach a bhailítear thar a bheith luachmhar d'eolaithe ar fud an domhain. Trí staidéar a dhéanamh ar na samplaí seo, tá súil ag taighdeoirí léargas a fháil ar fhoirmiú agus ar éabhlóid ár gcóras gréine. Ina theannta sin, féadfaidh an t-ábhar solas a chaitheamh ar ról na n-astaróidigh atá saibhir ó thaobh carbóin mar Bennu i seachadadh na gcomhpháirteanna riachtanacha don saol ar an Domhan.

Faoi láthair, tá an spásárthach OSIRIS-REx thart ar 4 milliún míle ar shiúl ón Domhan, ag taisteal ar luas 14,000 msu. Féadfaidh an fhoireann misin lámhaigh thruster amháin eile a dhéanamh an 17 Meán Fómhair má mheastar gur gá. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfillfidh ach an capsule samplach ar an Domhan, agus leanfaidh an spásárthach ar aghaidh lena thuras i dtreo an astaróideach Apophis le haghaidh misean leathnaithe, agus é beartaithe go 2029.

Foinsí:

- Blagphostáil oifigigh NASA an 11 Meán Fómhair

– Creidmheas íomhá Ionad Eitilte Goddard NASA: Conair fhilleadh ar an Domhan don spásárthach OSIRIS-REx agus an capsúl samplach.