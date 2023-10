An Cith Meteor Orionid: Ócáid Mhór Neamhaí

Tá an cith Meteor Orionid, ar chuir NASA síos air mar cheann de na cithfholcadáin is áille sa bhliain, le buaicphointe sna laethanta amach romhainn. Aithníonn a ngile agus a luas, taistealaíonn meteors na nOrianids 148,000 míle in aghaidh na huaire nó 41 míle sa soicind. Fágann cuid de na meteors seo traenacha geala déanta de bhruscar ina ndiaidh, rud a chuireann le splendour an taispeántais neamhaí.

De réir NASA, beidh na meteors frámaithe ag roinnt de na réaltaí is gile sa spéir na hoíche, ag soláthar cúlra iontach do bhreathnadóirí. Thosaigh an cithfholcadh ar 26 Meán Fómhair agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí 22 Samhain, ach táthar ag súil leis an bhuaic ar 21 Deireadh Fómhair. Le linn an ama seo, is féidir le lucht féachana sna spéartha gealaí a bheith ag súil le timpeall 23 meteor in aghaidh na huaire.

Tarlaíonn an cith Meteor Orionid gach bliain nuair a théann an Domhan trí limistéar spáis atá líonta le smionagar ó Chóiméad Halley. Tá an smionagar seo, ina bhfuil cáithníní deannaigh ón gcóiméad, freagrach as na stríoca solais a fheictear mar mheitéar nuair a imbhuaileann siad le hatmaisféar an Domhain.

Chun an cith Meteor Orionid a urramú, is fearr suíomh a aimsiú ar shiúl ó fhoinsí solais. Tógann sé thart ar 30 nóiméad ar na súile dul in oiriúint don dorchadas, rud a fhágann gur féidir na meteors a fheiceáil níos fearr. Sa leathsféar thuaidh, moltar duit luí leataobh ar do dhroim agus do chosa ag breathnú ar an oirdheisceart, agus sa leathsféar theas moltar do chosa a dhíriú ar an taobh thoir thuaidh.

Má aimsítear an réaltbhuíon Orion, as a dtagann an cith Meteor a ainm, treoróidh breathnóirí chuig an bpointe radanta sa spéir. Mar sin féin, le haghaidh radharc níos iontach, is fearr breathnú ar a laghad 45 go 90 céim ar shiúl ó Orion, mar go ndéanfaidh sé seo na meteors le feiceáil níos faide agus níos suntasaí.

Tar éis mí Dheireadh Fómhair, is féidir le díograiseoirí réalteolaíochta a bheith ag tnúth le cith meteor Leonid i mí na Samhna. Beidh na Leonids, de bharr smionagar ón gcóiméad Tempel-Tuttle, ag forluí go hachomair leis na hOrainidí roimh bhuaicphointe an 18 Samhain.

Is é áilleacht na gcithfholcadáin meteor ná an t-iontas a bhaineann le rudaí neamhaí a fheiceáil ag idirghníomhú le hatmaisféar an Domhain. Feidhmíonn sé mar mheabhrúchán ar fhairsinge agus ar mhórúlacht ár gcruinne. Mar sin, déan do chuid féilirí a mharcáil agus ullmhaigh le bheith iontais le splendour an chith meitéar Orionid!

Sainmhínithe:

Cith Meteor Orionid: Cith meitéar bliantúil a tharlaíonn nuair a théann an Domhan tríd an rian smionagar a fhágann Cóiméad Halley.

Cóiméad Halley: Cóiméad cáiliúil tréimhsiúil a thógann thart ar 76 bliain chun an ghrian a fhithisiú.

Pointe radiantach: An pointe sa spéir as ar dealraitheach go dtagann meteors i gcith Meteor.

Foinsí:

– NASA

– Cumann Meteor Mheiriceá