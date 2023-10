Faigh réidh le haghaidh an Cith Meteor Orionid

Tá cóir leighis ag lucht spéire an mhí seo agus cithfholcadh bliantúil meitéar Orionid ag druidim lena bhuaic. Tá an t-imeacht neamhaí seo, a tháirgeann suas le 25 meteor in aghaidh na huaire, le dalladh ar na réalta gazer oíche Dé Sathairn agus go luath uaireanta Dé Domhnaigh. Tá na Orianids an-speisialta toisc gur blúirí de Chóiméad Halley, ar a dtugtar Cóiméad 1P/Halley, iad na meteors.

Is cóiméad cáiliúil é Halley's Comet nach féidir a fheiceáil ach ón Domhan gach 75 go 76 bliain. Mar sin féin, tugann an cith Meteor Orionid deis do dhaoine píosa de stair an chóiméid seo a fheiceáil ar bhonn bliantúil. De réir mar a fhithisíonn Cóiméad Halley an ghrian, fágann sé rian smionagar ina chonair. Nuair a théann an Domhan tríd an smionagar seo, téann sé isteach inár n-atmaisféar ar luasanna dochreidte.

Míníonn an Dr Minjae Kim, comhalta taighde in Ollscoil Warwick, go dtarlaíonn an cith Meteor Orionid idir 2 Deireadh Fómhair agus 7 Samhain, agus a bhuaic ag tarlú ar an oíche Deireadh Fómhair 20 go 22. Mar sin féin, is féidir an cith a fheiceáil roimh agus tar éis na buaicdátaí. Ní hamháin go bhfuil an cithfholcadh seo aitheanta mar gheall ar a áilleacht ach freisin as a nasc le Cóiméad Halley.

Chun an cith Meteor Orionid a fheiceáil, níl uait ach spéir shoiléir, foighne, agus áit ar shiúl ó thruailliú solais. Beidh na meteors le feiceáil don tsúil nocht i ngach cuid den spéir, rud a fhágann go mbeidh sé le feiceáil ar fud an domhain. Cibé an bhfuil tú sa leathsféar thuaidh nó theas, is féidir leat taitneamh a bhaint as an seó neamhaí seo go dtí an 7 Samhain.

Mar sin, má chaill tú an “imeacht uair amháin sa saol” nuair a fheiceann tú Cóiméad Halley, ná bíodh imní ort. Tugann an cith Meteor Orionid deis uathúil chun an smionagar atá fágtha ina dhiaidh ag an gcóiméad cáiliúil seo a fheiceáil agus taitneamh a bhaint as áilleacht spéir na hoíche.

Foinsí:

– Nina Massey, Comhfhreagraí Eolaíochta PA