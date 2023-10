Beidh an Cith Meteor Orionid Buaic ar 21 Deireadh Fómhair: Conas Taithí a Dhéanamh air

Tá an cith Meteor Orionid, atá ar siúl faoi láthair agus a leanfaidh ar aghaidh go dtí an 7 Samhain, go luath chun a bhuaic a bhaint amach ar 21 Deireadh Fómhair. Tugann an imeacht neamhaí bliantúil seo taispeáint iontach de réaltaí lámhaigh a léiríonn spéir na hoíche. Eascraíonn an cith ó iarsmaí Cóiméad Halley, cóiméad cáiliúil a orbits an ghrian gach 75-76 bliain.

Is féidir bunús an chith meitéar a rianú siar go dtí na blúirí beaga bídeacha a bhriseann amach as Cóiméad Halley agus é ag taisteal tríd an spás. Cruthaíonn na blúirí seo rian de smionagar deannaigh agus oighir, a théann isteach sa deireadh in atmaisféar an Domhain ar luas iontach timpeall 41 míle in aghaidh an tsoicind. De réir mar a imbhuaileann na cáithníní seo le hatmaisféar an Domhain, dónn siad suas mar gheall ar fhrithchuimilt leis an aer, rud a chruthaíonn na stríoca lonrúla solais arb iad is sainairíonna iad cithfholcadáin meitéar.

Ní hionann Cóiméad Halley agus cithfholcadh meteor bliantúil amháin, ach dhá cheann. Tarlaíonn sé seo toisc go dtrasnaíonn fithis an chóiméid go dlúth le fithis an Domhain ag dhá phointe éagsúla. Is é an toradh a bhíonn ar an gcéad phointe ná cith meteor Eta Aquarids go luath i mí na Bealtaine, agus tarlaíonn an dara pointe anois, idir lár agus deireadh mhí Dheireadh Fómhair, a tháirgeann an cith Meteor Orionid.

Chun an taispeáint iontach seo a fheiceáil, níl aon trealamh speisialta ag teastáil. Is leor an tsúil nocht chun na réaltaí lámhaigh a fheiceáil. Ciallaíonn ailíniú neamhaí fabhrach i mbliana nach gcuirfidh an ghealach isteach ar an taithí féachana le linn na bpríomhuaireanta réamhbhreithe. Dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu sa Leathsféar Thuaidh agus Theas, beidh neart deiseanna ann chun an cith meteor a fheiceáil.

I measc na n-áiteanna molta chun taitneamh a bhaint as cith Meteor Orionid tá Nua-Eabhrac, Miami, Los Angeles, Atlanta, agus Thuaisceart California. Táthar ag súil go mbeidh coinníollacha fabhracha féachana ag na láithreacha seo, le clúdach scamall íosta agus truailliú solais teoranta.

Chun an t-eispéireas féachana a bharrfheabhsú, aimsigh limistéar lasmuigh nach bhfuil solas go leor air ach ó shoilse sráide agus ó shoilsiú cónaithe. Treoraigh tú féin chun aghaidh a thabhairt ar an oirdheisceart (dóibh siúd sa Leathsféar Thuaidh) nó san oirthuaisceart (dóibh siúd sa Leathsféar Theas). Tógann sé thart ar 30 nóiméad ag amharc aníos ar an spéir chun na súile meteors a choigeartú agus a bhrath. Chun an cith Meteor a bhlaiseadh go hiomlán, moltar gan díriú go hiomlán ar phointe radiantach na nOrainidí, an réalta Betelgeuse.

Mar sin, déan do chuid féilirí a mharcáil le haghaidh bhuaic cith Meteor Orionid ar 21 Deireadh Fómhair, agus ullmhaigh le haghaidh seó neamhaí iontach nach féidir ach leis an dúlra a sholáthar.

Sainmhínithe:

– Cith Meteor: Teagmhais neamhaí arb iad is sainairíonna iad go bhfuil flúirse meteor le feiceáil i spéir na hoíche thar thréimhse réasúnta gairid. Éiríonn meteors, ar a dtugtar “réaltaí lámhach” freisin, nuair a théann cáithníní ó chóiméid nó asteroidí isteach in atmaisféar an Domhain agus nuair a ghalaíonn siad de bharr cuimilte.

– Cóiméad Halley: Cóiméad cáiliúil a orbits an ghrian gach 75-76 bliain. Cruthaíonn sé dhá chithfholcadh meteor bliantúil: an Eta Aquarids go luath i mí na Bealtaine agus an cith Meteor Orionid i mí Dheireadh Fómhair.

Foinsí:

