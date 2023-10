An Cith Meteor Orionid: Ócáid Mhór Neamhaí

Beidh an cith Meteor Orionid, ceann de na himeachtaí neamhaí is mó a bhfuiltear ag súil leis sa bhliain, le feiceáil anocht agus an Domhan ag dul trí bhruscar a fhágann Cóiméad Halley. Ainmnítear an cithfholcadh meteor bliantúil seo i ndiaidh réaltbhuíon Orion, mar is cosúil go n-imíonn na meteoraigh ón bpointe áirithe seo sa spéir.

Tá cáil ar na Orionids mar gheall ar a meteors tapa agus geal, rud a fhágann gur radharc iontach iad do lucht gazer agus díograiseoirí spéir. I mbliana, táthar ag súil go mbeidh buaicphointe ag an gcithfholcadh idir meán oíche agus breacadh an lae, ag tabhairt neart deiseanna chun an cith Meteor a fheiceáil ina splendour ar fad.

Chun áilleacht na n-Orianids a thuiscint go hiomlán, faigh áit ar shiúl ó shoilse na cathrach le radharc soiléir ar an spéir. Luigh síos nó suí go compordach, ag ligean do shúile dul i dtaithí ar an dorchadas, agus lig don seó tosú. Is féidir leis na meteors le feiceáil in aon chuid den spéir, mar sin tá sé tábhachtach go mbeadh réimse leathan radhairc.

Cé gur imeacht bliantúil é an cith Meteor Orionid, féadfaidh a dhéine a bheith éagsúil ó bhliain go bliain. Tá sé seo mar gheall ar staid athraitheach an Domhain agus Cóiméad Halley ina bhfithis faoi seach. Roinnt blianta, d'fhéadfadh an cith meteors níos sofheicthe a tháirgeadh, agus i mblianta eile, d'fhéadfadh an taispeáint a bheith níos lú go hiontach. Mar sin féin, beag beann ar an déine, is taithí uathúil agus spreagúil é aon deis chun cithfholcadh meteor a fheiceáil.

Cuimhnigh, tá foighne ríthábhachtach agus tú ag breathnú ar chithfholcadáin meteor. Seans go dtógfaidh sé roinnt ama chun do shúile a choigeartú agus do na meteors a gcuma a dhéanamh. Mar sin, socraigh isteach agus bain sult as draíocht spéir na hoíche, mar shrathacha éadroma an tsolais ar na flaithis thuas.

Foinsí:

– “Na Orionids” – TimeandDate.com

– “Cith Meteor Orionid” – NASA