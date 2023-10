Bí réidh don Chith Meteor Orionid an deireadh seachtaine seo

Ná caill an cith Meteor Orionid iontach a bheidh ar siúl an deireadh seachtaine seo. Táthar ag súil go mbuaicfidh an cith ag 8 pm ET Dé Domhnaigh, ach beidh meteors infheicthe ag stríoc trasna na spéire an deireadh seachtaine ar fad ag ráta 10 go 20 in aghaidh na huaire. Is é an t-am is fearr chun meteor a aimsiú ná go luath ar maidin, nuair a bhíonn an radiant, nó an pointe as a ndealraíonn sé gur tháinig na meteor, ag an leibhéal is airde.

Chun an seans is fearr a bheith agat meteor a fheiceáil, molann saineolaithe dul lasmuigh ar feadh 10 go 20 nóiméad ar a laghad roimh amharc ar na réaltaí chun ligean do shúile dul i dtaithí ar an solas íseal. Tá sé iontach freisin áit a fháil amach ó thruailliú solais le radharc soiléir ar an spéir dorcha.

Is smionagar ó Comet Halley, ceann de na cóiméid is cáiliúla, is cúis leis an gcith Meteor Orionid. Cé nach mbeidh an cóiméad le feiceáil go dtí 2061, fágann sé rian smionagar a théann an Domhan tríothu gach bliain, agus na Orionids mar thoradh air. Téann na gráinní deannaigh ón gcóiméad ag taisteal go tapa agus galann siad nuair a théann siad isteach san atmaisféar, rud a chruthaíonn na stríoca geala a fheictear mar mheitéar. Na Orionids is eol do a gile agus gluaiseacht go tapa.

Tar éis bhuaicphointe na nOrainidí, tá cúig chithfholcadh meitéar eile fós le gabháil i mbliana, lena n-áirítear na Taurids Deiscirt, Taurids an Tuaiscirt, na Leonids, na Geminids, agus na hUrthaigh. Ina theannta sin, tá trí ghealach lán fágtha sa bhliain 2023 - gealach Hunter, gealach Beaver, agus gealach Fuar.

Is deis iontach é an deireadh seachtaine seo áilleacht na cruinne a fheiceáil agus iontas a dhéanamh ar na hiontais neamhaí thuas. Ná caill an cith Meteor Orionid, taispeáint iontach a mheabhróidh bunús ársa ár gcóras gréine.

